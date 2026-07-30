武器庫存減少成為戰略考驗 五角大廈押注矽谷初創公司

國防部長赫塞斯（中）與陸戰隊司令史密斯（左）在五角大廈。（路透）

華盛頓郵報30日報導，武器庫存減少已成為國防戰略考驗，五角大廈 現正押注安杜里爾(Anduril)、卡斯特利昂(Castelion)等矽谷 初創公司，希望能透過低成本採購在伊朗 戰爭期間快速補充軍火。

伊朗戰爭讓美國飛彈、攔截彈庫存迅速消耗之際，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)6月底與十多家全美頂尖國防科技公司高層主管見面時透露一個緊急訊息：五角大廈需要這些公司的協助，希望盡快補充美國武器庫存。

報導分析，這場會議凸顯了美國國防工業的重要轉型。伊朗戰爭消耗大量精準彈藥，較少依賴地面部隊或無人機戰術，五角大廈向風險投資機構支持的初創公司求助，希望解決如何快速重建美國武器庫存的迫切問題。

出席會議包括人工智慧飛行器軟體公司護盾人工智能(Shield AI)、自動武器公司安杜里爾、巡弋飛彈初創公司科斯派爾(CoAspire)、低成本彈藥製造商卡斯特利昂等。

從許多角度來看，這是矽谷國防企業家的高光時刻，他們認為自己的初創公司比規模數百億的傳統國防包商能夠以更便宜、更快迅、更靈活的方式滿足美國戰爭部隊的需求。

國防產業專家指出，接下來要看這些新創公司能否在現實層面做到提供大量武器的挑戰、克服簽約流程窠臼、突破國會僵局。

消息人士說，赫塞斯在會中特別關注新創公司遭遇的障礙，詢問每位主管在擴大生產的過程中是否遇到任何阻礙。多名主管回應表示，五角大廈簽約流程緩慢，初創企業難以取得足夠的前期資金用來支應大規模生產及昂貴的研發開銷。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)工業基礎中心(Center for the Industrial Base)主任麥金(Jerry McGinn)說：「能製造是一回事，但要量產又是另一回事。」他說：「他們真的有辦法交貨嗎？」

報導指出，國防部高層領導階層當中有著不少把初創企業精神帶進五角大廈的前任矽谷高管，希望推動軍事轉型。

2025會計年度裡，傳統國防包商以外的非傳統公司總共獲得1200億元國防合約。然而，現在五角大廈最迫切的需求之一是彈藥。

CSIS截至27日統計，愛國者(Patriot)攔截飛彈庫存已從伊朗戰爭前的2200枚降至不到827枚，「薩德」飛彈從452枚減少到低於278枚；薩德與愛國者飛彈防禦系統的供應若要恢復到戰前水平恐須耗時3年或更久，精準打擊飛彈與聯合空對地飛彈則需要數月到1年時間補充。