對伊朗軍事行動以來 川普與內唐亞胡首次會晤

以色列總理內唐亞胡（左）出席南卡州聯邦參議員葛理漢的告別式，與美國國防部長赫塞斯交談。（路透）

美國總統川普 （Donald Trump）28日上午在白宮與到訪的以色列 總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行會談。這是兩人自美以2月底對伊朗 聯合發動大規模軍事行動以來的首次面對面會晤。

據美國媒體報導，這次會晤持續了一個多小時，而川普先前剛同烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行了約一個小時的會談。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在社群媒體發文稱，兩場會談「都積極且富有成效」。

白宮尚未公布更多會談內容。但據白宮先前發布的消息，除伊朗戰事外，兩人還將討論有關以色列與阿拉伯國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）以及美以和黎巴嫩先前達成的三方框架協議進展。

當天早些時候，川普在接受福斯新聞（Fox News）採訪時稱，他「不需要」內唐亞胡告知有關伊朗鎬山（Fordow）地下核設施的情報，他完全了解鎬山的情況，「內唐亞胡告訴我這些，是因為他想讓我繼續介入」。而在前一天，川普對媒體說，他與內唐亞胡在伊朗問題上立場「有一些分歧，但總體來說非常接近」。

內唐亞胡這次訪美正值川普暫停對伊朗持續13天的軍事行動、展開新的外交努力之際。川普27日對媒體表示，他決定暫停對伊朗的打擊，以便給談判一次機會，但如果外交努力失敗，他可能下令恢復實施更大規模的軍事行動。