對伊朗停火 美國這次是「不打了」還是「打不了」？

美軍中央司令部11日發布美軍發動的第三波打擊時彈體發射瞬間。（路透檔案照）

美國與伊朗 的軍事交鋒近期出現緩和跡象。據美國媒體報導，川普 總統24日做出暫停打擊伊朗的決定，美軍連續十餘天對伊空襲暫告段落。路透26日援引伊朗消息人士的話報導說，如果美軍攻擊停止，伊朗也會停止行動。

分析人士認為，美方暫停對伊空襲，並非「主動收手」，而是現實困境和多重權衡下的「被迫暫停」。

首先，對伊空襲成效有限。美國《Axios》新聞網站26日報導說，美軍中央司令部 司令庫珀認為，美軍維持現有規模空襲的實際效果有限，建議川普暫停空襲。軍事行動收效有限的同時，美軍傷亡數字卻不斷攀升。美國國防部26日的統計顯示，自7月初美軍重啟對伊空襲以來，已有4名美軍死亡、207人受傷。

上海外國語大學中東研究所教授丁隆表示，美軍連續空襲伊朗，軍事打擊的邊際效用驟降，維持軍事行動不僅難以取得預期效果，還將造成更多人員傷亡和資源消耗，美方亟需找一個台階下，因此暫停襲擊。

其次，美軍彈藥庫存「亮紅燈」。美國《紐約時報》等媒體先前報導說，美軍在伊朗戰事中已消耗超過1200枚「愛國者」防空系統攔截飛彈，其庫存已下降至「令人擔憂的程度」。美軍參謀長聯席會議主席凱恩也曾私下提醒川普，防空攔截飛彈短缺可能將削弱保護中東地區美軍與美國盟友的能力，可能造成更多美軍在伊朗的反擊中傷亡。

另據報導，除防空攔截飛彈短缺外，美軍「戰斧」巡弋飛彈等精確打擊彈藥也出現較大程度消耗。

第三，美伊互襲再度推高能源價格，倒逼美國緩和局勢。美伊連續十多天的相互襲擊和封鎖導致荷莫茲海峽航運再次「梗阻」。與此同時，葉門胡塞武裝（青年運動）日前宣稱對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，這令國際社會進一步擔憂曼德海峽航運也將受阻。「雙峽危機」刺激國際油價大幅走高，直接推高美國國內油價。美國汽車協會發布的數據顯示，全美普通汽油平均價格近日再次上漲至每加侖4美元以上水準。

在美國期中選舉臨近的背景下，川普政府擔憂持續擴大對伊軍事行動，將進一步推高能源價格、衝擊國內經濟民生，進而反噬共和黨選情。多項民調顯示，多數美國民眾認為美伊衝突「不受歡迎」且「是個錯誤」。民意壓力之下，川普政府不得不選擇緩和美伊局勢。

另有分析指出，川普此番叫停對伊軍事打擊，意在為外交斡旋騰出空間。根據美伊6月中旬達成的諒解備忘錄，雙方承諾在60天內進行談判並達成最終協議。隨著60天期限的臨近，美伊外交窗口也逐漸收窄。據美媒報導，多名美國官員建議川普政府「軟硬結合」，在對伊施壓的同時也應繼續推進談判。

不過分析人士認為，儘管美國在多重壓力之下暫停對伊朗的打擊，但局勢並未徹底降溫，戰火重燃的風險依然存在。

首先，美伊互信難以修復。路透日前援引伊消息人士的話說，伊方對美方此次停火的誠意「懷疑大於樂觀」，川普也在24日宣布暫停對伊打擊後威脅說，美方也可以繼續對伊朗的軍事打擊。專家認為，美伊互信脆弱，即便當前暫停互襲，未來也隨時可能再度「擦槍走火」。

其次，地區矛盾外溢風險仍存。有媒體分析指出，當前，黎巴嫩局勢也不穩定，一旦以色列與黎巴嫩真主黨重啟大規模衝突，極易引發伊朗對美以的報復。此外，以總理納坦雅胡即將訪美，伊朗難免懷疑美以會否藉機策劃新的大規模對伊軍事行動。

丁隆認為，當前美伊雙方只是「戰術性喘息」，美國也有意給阿曼等國斡旋方創造外交運作的時間和空間。由於美伊在荷莫茲海峽通航規則等核心議題上的根本性分歧並未消解，加之雙方毫無互信可言，戰火隨時可能重燃。