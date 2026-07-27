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貝森特控中竊AI模型揚言制裁 北京批「典型AI霸權主義」

特派記者陳宥菘／北京即時報導
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美國財長貝森特21日表示，川普政府將調查大陸人工智慧（AI）模型是否是自美國模型...
美國財長貝森特21日表示，川普政府將調查大陸人工智慧（AI）模型是否是自美國模型「蒸餾」而來，並可能以智慧財產權竊盜為由制裁大陸企業。大陸商務部發言人27日晚間批評其說法是「扣帽子」，但也喊話美方切實落實兩國元首共識，加強AI對話、溝通。（路透）

美國財長貝森特21日表示，川普政府將調查中國人工智慧（AI）模型是否是自美國模型「蒸餾」而來，並可能以智慧財產權竊盜為由制裁中國企業。中國商務部發言人27日晚間批評其說法是「扣帽子」，指美方做法屬於典型的AI霸權主義行徑，但也喊話美方切實落實兩國元首共識，同中方相向而行，加強AI對話、溝通。

中國商務部27日晚間以發言人名義在官網發布答記者問。對於美宣稱擬對中國AI企業開展調查並實施制裁，該發言人表示，注意到有關情況，並指中方一貫反對美方將科技經貿問題政治化、工具化，以各種莫須有的理由汙名化中國企業並實施制裁。

該發言人表示，美方罔顧有關中國企業AI模型與美前沿模型發布時間非常接近、中國部分模型能力「已處於領先地位等事實」，給中國企業扣上所謂依靠「蒸餾」、「竊取美國知識產權」等帽子，還威脅進行打壓制裁。這些做法缺乏事實依據，沒有法理支撐，在實踐上搞雙重標準，屬於典型的AI霸權主義行徑。

中國商務部發言人說，創新不是任何一方的專利。中國AI企業長期深耕基礎研究，堅持科技自立自強與開放合作並重，秉持共商、共建、共享理念，推動AI技術快速發展，在前端代碼能力等越來越多的領域取得喜人成就。該發言人接著稱，「據瞭解，很多美國AI企業在研發和訓練中蒸餾了中國的模型。」

該發言人指，值得注意的是，美業界眾多企業公開反對美國威脅制裁中國AI企業。近200家美國初創企業（新創企業）敦促美國政府不要切斷對中國開源模型的訪問，認為這將削弱美國企業競爭力。一些美國大型跨國企業表示，模型蒸餾是一種行業廣泛應用的技術，應允許美國企業使用中國開源AI模型。

中國商務部發言人表示，中方敦促美方傾聽中美兩國業界客觀、理性聲音，糾正霸權思維，停止對中國企業的抹黑和制裁威脅。「對於任何實質性損害中方利益的行為，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身正當合法權益」。希望美方切實落實兩國元首共識，同中方相向而行，加強AI對話、溝通，共同推動AI向上向善，通過推進並完善AI治理造福兩國和世界。

美國總統川普日前表示，中國國家主席習近平將於9月24日訪美，屆時二人將就AI問題展開對話。

精華 FAQ

  • 貝森特表示，川普政府將調查中國AI模型是否從美國模型蒸餾而來，並可能以智慧財產權竊盜為由，對中國相關企業採取制裁措施。

  • 中國商務部批評美方將科技經貿問題政治化，對中國企業扣上莫須有罪名，並指責其做法缺乏事實與法理依據，屬典型AI霸權主義。

  • 中方呼籲美方落實兩國元首共識，停止抹黑與制裁威脅，並加強AI對話與溝通；若實質損害中方利益，中方將採取必要措施維權。

商務部 川普 貝森特

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