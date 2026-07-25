質疑展覽不準確 川普下令史密森尼史博館外設告示

華府史密森尼學會的國家歷史博物館。(路透資料照)

美國總統川普 24日簽署行政命令，要求在華府史密森尼學會的美國國家歷史博物館外設置告示牌，警告參觀者館內展出的歷史資訊不準確，需要進行整修。

這項極為罕見的舉動，標誌著現年80歲的共和黨籍總統川普對美國文化機構與紀念碑發起意識形態戰爭的最新衝突；儘管面臨法律挑戰，他先前已將部分機構以自己的名字重新命名，並依個人喜好進行翻修。

法新社報導，這份行政命令要求聯邦官員在美國國家歷史博物館（National Museum of American History）建築外的公共步道上「設置臨時告示牌」，「提醒參觀者博物館展覽應予整修」，以呈現「有關美國歷史的準確資訊」。

總統的命令引用了白宮 今年3月發布的一份長達162頁的報告，指責史密森尼學會（Smithsonian Institution）未能凸顯「基督教信仰的建設性角色」。

報告指出：「白人、男性與基督教美國人經常被貶低，被指為壓迫性權力結構的化身。」

幾天前，國家美國歷史博物館館長暨歷史學家哈蒂格（Anthea Hartig）出席美國聯邦眾議院小組委員會聽證會，遭到共和黨籍議員嚴厲批評。

哈蒂格在聽證會上強調館內的珍貴展品，包括「傑佛遜（Thomas Jefferson）起草『獨立宣言』（Declaration of Independence）所用的書桌…林肯（Abraham Lincoln）遇刺當晚所戴的大禮帽、格林斯伯勒（Greensboro）餐廳午餐櫃檯，以及歷任第一夫人的禮服」等。

在21日的聽證會上，共和黨籍眾議員柏謝特（Tim Burchett）表示，他認為史密森尼學會已「感染了覺醒（woke）意識形態」，過度強調美國的壓迫歷史。

民主黨籍眾議員史坦斯伯里（Melanie Stansbury）則譴責這種觀點，並批評川普政府對文化與學術中心發起廣泛打壓。

史坦斯伯里表示：「本屆政府展開了前所未有的行動，干預美國歷史的講述、研究、詮釋、呈現與教學，不僅是在史密森尼學會，還包括我們的學校、高等教育機構，以及整個聯邦政府。」