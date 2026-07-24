司法部同意撤回發給紐約時報記者的傳票

紐約時報。（美聯社）

紐約時報 本月稍早報導卡達送給川普總統的空軍一號新機有安全漏洞，司法部 對多名紐時記者發出傳票 。華爾街日報報導，紐約南區聯邦法院法官蘇布拉曼尼恩(Arun Subramanian)質疑檢察官對洩密展開刑事調查過程並未遵循適當程序之後，司法部23日已同意撤回傳票。

報導指出，司法部律師巴克利(Sean Buckley)說，檢察官在取得紐時記者跟家人之間的通聯紀錄時出現錯誤。

蘇布拉曼尼恩在曼哈頓聯邦法院聽審中說，對記者發出傳票必須符合極高的法律門檻。他說：「這是萬不得已才做的事。這是最基本的守法準則。」蘇布拉曼尼恩指出，如果司法部不願主動撤回傳票，便將裁定撤銷傳票。

不過，巴克利向法官辯稱，如果傳票有司法部長授權則屬於特例。

代理部長布蘭奇(Todd Blanche)上周在參議院司法委員會任命聽證會上說，有為紐時記者傳票授權。

紐時律師表示，報導刊登隔天，武裝聯邦執法人員就前往三名記者住家送達傳票，但要給另兩名記者佩傑(Tyler Pager)、高德曼(Adam Goldman)的傳票並未送達。司法部則對通聯紀錄發出第二批傳票，某些傳票與記者家屬有關。

巴克利說，檢察官從執法資料庫取得電話號碼，不是刻意針對記者家人的通聯紀錄。巴克利在庭上對法官說：「那是一個錯誤，我們承擔責任。」巴克利也說，那是為了想要盡快推出行動而造成的結果。

紐時律師向法院聲請撤銷所有傳票的動議指出，傳票沒有達到強迫要求記者提供消息來源的高標準法律檢驗。律師也說，調閱通聯紀錄的手段是對大陪審團程序的濫用，也是對記者的持續惡意攻擊，違反司法部相關規定。

紐時資深副總裁兼副總法律顧問麥克羅(David McCraw)表示，對於司法部同意撤回傳票表示欣慰，「這些傳票當初根本就不應該發出」。

司法部發言人則說，調查仍在進行中。