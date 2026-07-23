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美國防部次長：台灣屬第一島鏈 國安戰略確保戰力達標

中央社華盛頓23日專電
美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）。(路透)
美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）。(路透)

美國國防部次長柯伯吉受訪指出，台灣顯然是第一島鏈一部分，美國對台政策並未改變，整體目標是維繫戰略穩定。川普政府設定國安戰略，第一島鏈有強大拒止防衛戰力，美國將與盟邦夥伴確保能夠達標。

柯伯吉（Elbridge Colby）接受「紐約時報」專欄作家度查特（Ross Douthat）Podcast節目「有趣時代」（Interesting Times）專訪，討論川普（Donald Trump）政府國際戰略，主持人關切美國的台海戰略。

度查特提問，台灣是否為第一島鏈一部分。柯伯吉回答：「這很清楚，我討論台灣時必須謹慎。如同國務卿魯比歐（Marco Rubio）所言，美國（對台）政策沒有改變，整體目標是維繫戰略穩定。」

至於中國政策，他說明必須拉長時間線來看。他表示，川普第一任期間首度指出美國必須全面重新檢視中國政策，尤其是經濟面向。他說：「10年後，有人質疑我成了（對中）鴿派或立場轉變，我完全不會這樣想。」

主持人詢問「金融時報」（Financial Times）早前報導，柯伯吉要求區域盟邦就中國侵台清楚表態，但美國是戰略模糊，難道華府要求盟邦比美國「更不模糊」。

柯伯吉回答：「我不會對五角大廈內部的特定對話發表評論。但我認為，外界可以對我的觀點提出批評，或認為我講話太直白、或是其他種種事情。但我認為，沒有人可以批評我立場前後不一，或是質疑我立場不明。」

他強調，「我當然不會要求盟邦去做遠超過我們自己會做的事，這違背常理也不切實際」，並說美國希望在緊急事件時，包括亞洲、歐洲，所有人都能在同一線上。

主持人提問，中國是否是美國當前最重大的威脅。

柯伯吉表示，首先，動口與行動是兩回事，如同國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）所闡述，美國政策強大、清晰但低調，「要用行動來評估美國與國防部，而不是所謂孔雀開屏式的炫耀，這與前政府截然不同。舉例來說，拜登（Joe Biden）總統在談到台灣相關議題時，往往會脫稿演出」。

川普政府的觀點是，設定國家安全戰略，第一島鏈有強大拒止防衛戰力，美國將與盟邦夥伴確保能夠達標。

度查特指出：「許多觀察中東局勢的人向我表示，一旦與中國發生衝突，美國目前的態勢根本無以為繼。我們在中國周邊的基地與航空母艦，根本不可能在衝突爆發的前20天存活下來；在這種情況下，無論中國是否真的入侵台灣，我們實際上都必須一路殺回太平洋戰區。」

柯伯吉分析，美國可能試著以某些方式展現戰力，中國在現勢下如果也想施展軍力，同樣得在廣大海域操作，前提非常困難。他指出，海戰、兩棲作戰等都非常困難，不僅得搶攻陣地，還要維持之後運作，都極度複雜，這是美方專注於地面部隊與鋪陳海軍陣容的原因。

柯伯吉表示：「歸根究底，在這種情境下真正關鍵的，是能夠在敵方高度拒止的環境中運作、並能延伸打擊距離以發揮重大成效的平台與彈藥，而不是追求完美。」

他還說，以過往二戰「不列顛戰役」（Battle of Britain）為例，看看當時的英國皇家空軍。他說：「當時英國在幾乎所有的軍事平衡指標上都處於劣勢，但對達成目的而言已經足夠。這正是我們高度關注的焦點。」

精華 FAQ

  • 他明確指出台灣顯然是第一島鏈的一部分，並強調美國對台政策沒有改變，核心目標仍是維繫戰略穩定，避免區域局勢失控。

  • 柯伯吉說，川普政府的重點是讓第一島鏈具備強大拒止防衛戰力，美國會與盟邦夥伴合作，確保整體防衛能力能夠達標。

  • 他認為不能只看口頭表態，而要以行動評估美軍實力；重點是在高拒止環境中維持作戰、延伸打擊距離，並依靠足夠有效的平台與彈藥達成目的。

魯比歐 川普 紐約時報

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