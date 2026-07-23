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川普：美沙核能協議將獲批 青年運動襲沙船將究責伊朗

中央社華盛頓23日綜合外電報導
川普總統22日搭乘空軍一號抵喬治亞州。(美聯社)
川普總統22日搭乘空軍一號抵喬治亞州。(美聯社)

美國總統川普今天表示，美國與沙烏地阿拉伯洽談中的民用核能協議將獲批准。此外他也警告，若葉門叛軍「青年運動」再次攻擊沙國船隻，美國將追究伊朗責任。

法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「美國能源部與沙烏地阿拉伯正在洽談的民用核能協議中，絕不包含任何核原料濃縮（即濃縮鈾）。這項協議僅限於非軍事用途，類似伊朗、阿拉伯聯合大公國等國目前運作中的民用核能設施。」

不過川普也強調，「此協議完全以沙烏地阿拉伯加入極具聲望且相當成功的『亞伯拉罕協議』（Abraham Accords）為前提」。他同時重申，美國並不反對不具鈾濃縮能力的民用核設施。

在川普第一屆美國總統任期內，華府促成了「亞伯拉罕協議」，尋求建立以色列與阿拉伯世界之間的橋梁。

另一方面，川普表示「一年前，美國因『青年運動』（Houthi）攻擊船隻、干擾商業航運與貿易，而對其發動猛烈打擊」。他指出，自那時起，包括美國與伊朗發生衝突期間，「青年運動」一直表現得相當克制。

川普補充：「不幸的是，他們現在又開始採取行動，昨晚向兩艘沙烏地阿拉伯的船隻開火。」

他向「青年運動」發出警告：「如果他們再次做出這種事，美國將追究伊朗的責任，因為『青年運動』是伊朗的代理人。屆時，伊朗以及『青年運動』本身都將遭受嚴重的軍事懲罰。」

川普也強調，他對「青年運動」感到非常失望。因為在此之前，他們的表現一直非常克制且明智。

而「青年運動」稱，已使用飛彈和無人機襲擊紅海的兩艘沙烏地阿拉伯油輪。此舉恐進一步干擾重要能源運輸，也可能擴大美國與伊朗之間的衝突。

精華 FAQ

  • 川普表示，美國能源部與沙烏地阿拉伯洽談中的民用核能協議將獲批准，但明確不包含任何核原料濃縮，也就是不會讓沙國具備濃縮鈾能力。

  • 川普強調，這項協議完全以沙烏地阿拉伯加入亞伯拉罕協議為前提，顯示美國希望藉核能合作，推動沙國與以色列及阿拉伯世界關係正常化。

  • 川普警告，若青年運動再次攻擊沙烏地船隻，美國將追究伊朗責任，因為青年運動是伊朗代理人，屆時伊朗與青年運動都可能面臨嚴重軍事懲罰。

伊朗 川普 沙烏地阿拉伯

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