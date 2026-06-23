我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約中央公園觀光馬車 23日恢復營運

紐約生存手冊／地契盜竊猖獗 業主宜註冊ACRIS自保

法官裁定禁止使用聯邦資料庫檢查選民的公民身分

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

川普政府推動旨在打擊外籍人士非法列入各州選民名冊的「外籍人士福利驗證系統」(Systematic Alien Verification for Entitlements)，維權團體以計畫侵犯美國人民隱私權與投票權為由提告。華府特區聯邦區域法院法官蘇克納南(Sparkle L. Sooknanan)22日裁定，禁止簡稱SAVE的驗證系統繼續使用。

蘇克納南採納原告主張，在裁決書中表示，「外籍人士福利驗證系統」經過修改與升級之後，匯整敏感的個資訊息，卻可能以錯誤手段將選民從選民名冊裡剔除。

裁決書寫道：「聯邦政府知情卻踐踏美國公民的隱私權，執行手段威脅了神聖且不可侵犯的投票權。這種情況發生時，法院不能坐視不管。」

蘇克納南指出，國會明文禁止政府把美國人民的個人身分識別資料集中化，聯邦機關建立SAVE計畫時完全知道資料庫違反法律保護規定。

美聯社分析，法院裁決對川普總統來說是一大法律挫敗，川普一直希望透過聯邦機關在全國各地擴大打擊非公民列入選民名冊。川普今年稍早簽署行政命令成立「外籍人士福利驗證系統」，反對派人士批評是以非法手段成立中央集權式的聯邦選民訊息資料庫。

對於裁決結果，國土安全部總法律顧問珀西瓦爾(James Percival)在社群媒體發表聲明說；「很訝異左派竟然拚命阻止我們去解決他們認為並不存在的問題。」

司法部聲明則說，將繼續捍衛川普的移民執法政策以及國土安權部使用SAVE系統以驗證公民身分的作法。

SAVE計畫是根據移民法而建立，規定國土安全部必須協助聯邦、州、地方機關避免政府福利流入非公民。自從川普政府在2025年4月擴大計畫功能以來，至少25各州透過這套系統檢查選民名冊。

非營利組織「婦女選民聯盟」(League of Women Voters)、「電子資料保密中心」(Electronic Privacy Information Center)以及五名姓名未公開的美國公民對計畫提告，指控美國人民的隱私權和投票權受到侵犯。

原告律師蘇斯(Nikhel Sus)在2025年10月庭審對法官指出，歸化入籍的公民從選民名冊遭到非法移除的風險極高，在資料庫出錯時處境特別脆弱。

蘇斯22日表示，原告主張聯邦政府無權在各個機構之間任意分享敏感訊息，論述獲得法官認同感到欣慰，法院裁決代表「全面勝利」。

精華 FAQ

  • 法官認為，系統在修改升級後集中敏感個資，卻可能用錯誤方式把合法選民從名冊中剔除，因此侵犯隱私與投票權，法院不能坐視。

  • 婦女選民聯盟、電子資料保密中心，以及五名未具名美國公民提告，主張政府任意分享敏感身分資料，已侵犯人民隱私權與投票權。

  • 此裁決被視為川普的一項法律挫敗，因他原想透過聯邦機關擴大清查非公民選民；司法部則表示仍會上訴並捍衛相關執法政策。

投票 川普 美國公民

上一則

首輪和談 美暫解經濟封鎖 伊朗接受核查訪

延伸閱讀

CNN：川普政府加大力道 10月前至少提250件取消國籍案

CNN：川普政府加大力道 10月前至少提250件取消國籍案
司法部要辦明州阻礙移民執法 遭聯邦法官擋下傳票

司法部要辦明州阻礙移民執法 遭聯邦法官擋下傳票
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
H-1B簽證費加收10萬元 聯邦法官喊「停」

H-1B簽證費加收10萬元 聯邦法官喊「停」

熱門新聞

前國安部長諾姆警告，疑似受北京支持的網絡將中國無證移民送進美國，意圖「改變我們的國家」。(USICE網站)

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

2026-06-17 08:40
美國總統川普與義大利總理梅洛尼在G7峰會合照。（路透）

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

2026-06-19 08:46
川普總統在22日父親節當天貼出一張照片，聲稱圖中神秘女郎是「好女兒」，引起網路大猜謎。(取自川普TruthSocial帳號)

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

2026-06-22 02:28
川普總統在馬里蘭州安德魯聯合基地視察由卡達贈送、未來將作為空軍一號（Air Force One）使用的VC-25B總統專機。（路透）

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

2026-06-19 18:07
川普總統(左)與義大利總理梅洛尼在G7峰會場邊。(路透)

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

2026-06-20 11:36
副總統范斯18日在白宮布雷迪新聞發布室舉行記者會。（美聯社）

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

2026-06-19 02:45

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞