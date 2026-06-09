我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多千層麵滿滿邪惡起司 特價吃吃看「一試成主顧」

美伊談判進入深水區 美特使已暗訪機密核實驗室

尼克、馬刺爭霸 第四場比賽轉售票價大跌 降幅逾6000元

記者唐典偉／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約尼克隊(Knicks)在8日的NBA總決賽第三場比賽中失利，使得10日在曼哈...
紐約尼克隊(Knicks)在8日的NBA總決賽第三場比賽中失利，使得10日在曼哈頓麥迪遜廣場花園進行的第四場比賽不會是決勝戰，線上轉售票價格因此急劇下跌。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼克第三戰失利，第四戰不再是潛在封王戰，轉售票價因此明顯下滑。
  • 重點二：第四場比賽線上票價九日約五千元，較七日最低一萬一千元大幅回落。
  • 重點三：若尼克想在主場見證奪冠，第六場將成關鍵，票價已飆破一萬一千元。

紐約尼克隊(Knicks)在8日的NBA總決賽第三場比賽中失利，意味著10日在曼哈頓麥迪遜廣場花園進行的第四場比賽，將不再是球隊自1973年以來首次奪冠的潛在決勝戰。也許正是因為這個原因，第四場比賽的線上轉售票價格出現了急劇下跌。

9日，第四場比賽在大多數轉售網站上的票價約為5000元。而在7日，第四場比賽的票價最低也要1萬1000元。

假若球迷希望在麥迪遜廣場花園見證尼克隊可能奪冠的時刻，定於6月16日舉行的第六場比賽現在成了最後的機會。目前尼克隊在這輪七場四勝制的系列賽中以二比一領先。

第六場比賽的門票在TickPick網站上的最低掛牌價為1萬1282元，而在其他網站上單張票價超過1萬2000元。在高價位方面，StubHub上曾出現一對門票售價超過11萬5000元的情況。

相對而言，13日在聖安東尼奧舉行的第五場比賽門票最為「划算」，最低掛牌價在1625元至1800元之間。

假若兩隊難分伯仲，需要進行第七場比賽，該場比賽將會於6月19日在聖安東尼奧舉行。其門票在TickPick上的最低掛牌價為4673元，而在其他網站上約為5000元。

精華 FAQ

  • 因為第四場不再是尼克可能在主場奪冠的決勝戰，市場熱度立刻降溫，線上轉售票價也從先前的高點明顯回落，吸引力大減。

  • 9日多數網站的票價約五千元，但7日最低仍要一萬一千元，等於短短兩天內就下跌了約六千元以上，降幅相當明顯。

  • 第六場比賽將是最後可能在尼克主場見證奪冠的機會，定於6月16日舉行，最低票價已達一萬一千多元，顯示市場預期仍高。

馬刺 曼哈頓 NBA

上一則

美軍營救阿帕契機組員過程曝 首度派出「海盜」無人艇2小時建功

延伸閱讀

尼克迎主場總決賽 票價破萬 川普將出席維安空前

尼克迎主場總決賽 票價破萬 川普將出席維安空前
尼克迎主場總決賽 票價破萬、禁帶包包 川普出席維安空前

尼克迎主場總決賽 票價破萬、禁帶包包 川普出席維安空前
尼克爭冠1票飆逾17萬 票務經紀人急為高檔顧客求位

尼克爭冠1票飆逾17萬 票務經紀人急為高檔顧客求位
NBA總冠軍賽G3／季票球迷天人交戰 轉賣2張票能獲利8000元

NBA總冠軍賽G3／季票球迷天人交戰 轉賣2張票能獲利8000元

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

2026-06-05 09:08
川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

2026-06-05 21:38
川普總統。(路透)

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

2026-06-07 15:10
國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。(美聯社)

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

2026-06-05 20:46
川普全力推動廢除日光節約時間，還親自打電話給議員遊說。(美聯社)

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

2026-06-06 09:35

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
打破二手車折舊定律 豐田RAV4油電車在美舊車價竟超越新車

打破二手車折舊定律 豐田RAV4油電車在美舊車價竟超越新車
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了