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H-1B簽證費加收10萬元 聯邦法官喊「停」

H-1B簽證費加收10萬元 聯邦法官喊「停」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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一名聯邦法官周一裁定，阻止川普政府對H-1B簽證申請加徵10萬美元費用。示意圖（...
一名聯邦法官周一裁定，阻止川普政府對H-1B簽證申請加徵10萬美元費用。示意圖（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聯邦法官裁定暫停川普政府對H-1B簽證加收十萬美元費用。
  • 重點二：法官認為該費用實質上屬稅收，已逾越行政部門法定權限。
  • 重點三：此政策引發多州與團體訴訟，上訴法院將決定後續走向。

政治新聞網站「國會山莊報」(The Hill)報導，一名聯邦法官周一裁定，阻止川普政府對H-1B簽證申請加徵10萬美元費用。

美國聯邦地方法官索羅金（Leo Sorokin）認同由多個民主黨執政州提出的主張，認為行政部門此舉已超越法定權限，且侵犯國會在移民政策與課稅方面的憲法職權。

索羅金在判決書中寫道，「該筆10萬美元款項的性質及其適用方式顯示，它實質上是一項稅收，不論政府如何稱呼這筆費用。」索羅金為前總統歐巴馬任命的聯邦法官。

H-1B簽證允許美國雇主聘用具備專業技能的外籍人才，尤其廣泛運用於科技產業。持有人通常可在美國合法工作及居留三年，但並不具備永久居民身分。

去年9月，川普簽署公告，對新申請的H-1B簽證增設10萬美元費用。這筆費用通常由擔保雇主負擔。政府官員當時表示，此舉旨在鼓勵企業優先聘用美國本地勞工。

該政策推出後迅速引發多起法律挑戰。本案由20個民主黨執政州共同提起訴訟，主要推動者包括加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）及麻薩諸塞州總檢察長坎貝爾（Andrea Campbell）。

在判決中，索羅金援引美國最高法院2012年針對「歐記健保」（ObamaCare）個人強制投保條款所作出的重要裁決。當時最高法院以5比4裁定，該條款屬於國會課稅權的合理行使，因此駁回其為非法罰款的主張。

索羅金寫道，「這筆款項其性質並非罰則，而是稅收。」

川普政府則主張，法院無權介入此項簽證費用爭議。司法部認為，總統相關決策屬於不可由司法機關審查的行政權限範圍，因此要求法院駁回各州提起的訴訟。

值得注意的是，去年底另一名聯邦法官在由美國商會及美國大學協會提起的相關訴訟中，裁定川普政府的作法屬於其法定權限範圍，因而支持政府立場。

該案目前已進入上訴程序，上訴法院並於今年3月完成口頭辯論，預料將於近期作出裁決。

精華 FAQ

  • 索羅金法官認為，行政部門無權把這筆費用當作簽證附加費徵收，因其實質效果接近稅收，已侵害國會在移民與課稅上的職權。

  • 川普政府在公告中表示，對新申請H-1B簽證加收十萬美元，目的是提高企業聘用外籍人才成本，進而鼓勵雇主優先找美國本地勞工。

  • 本案由二十個民主黨執政州提告後獲得暫時勝利，但先前另案曾支持政府。相關爭議已進入上訴程序，上訴法院正等待作出裁決。

簽證 歐巴馬 民主黨

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