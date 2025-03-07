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白宮事前已警告 美特使：斷供軍援是烏「咎由自取」

編譯周辰陽／即時報導
美國俄烏特使凱洛格2月20日在烏克蘭基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基。路透
美國俄烏特使凱洛格2月20日在烏克蘭基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基。路透

美國總統川普任命的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）6日在外交關係委員會（CFR）的一場活動上表示，華府停止軍援與情報共享應歸咎於基輔，並表示基輔「咎由自取」，還說白宮在川普下令前就給了烏克蘭「合理警告」。

川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮公開鬧翻之後，美國政府本周先後暫停了對烏軍援和情報共享。基輔獨立報認為，這一決定很可能是打算在和平談判中施壓澤倫斯基。

美聯社與CNN報導，主持人談到美方切斷情報分享時指出，「這是對俄羅斯的一個非常重大讓步，限制烏克蘭瞄準和打擊俄軍的能力，這種壓力似乎真的正在直接影響他們在戰場上可能採取的潛在行動」。凱洛格澤答稱，「坦白說，烏克蘭人，他們咎由自取」。

當華爾街日報記者問到關閉情報分享與軍援將會產生什麼樣的影響時，凱洛格說，「我能夠描述的最佳方式是，有點像拿一條木板打在一頭騾的鼻子（採取極端的手段），你引起了他們的注意」。

凱洛格表示，在川普與澤倫斯基於橢圓辦公室會面之前，美方就向烏方明確指出，會談將把重點放在簽署關鍵的礦產協議。澤倫斯基一直向白宮施壓，要求明確的安全保障，但沒有成功，並指美烏上周談判走上岔路，是因為澤倫斯基施壓川普站在基輔一邊，而川普正試圖扮演中間人的角色，要促成俄烏之間的和平。

根據此前新聞，澤倫斯基後來在社群媒體發表聲明表示，他與美國總統川普在白宮會談不歡而散令人遺憾，承諾修復兩國關係，也願在川普強而有力的領導下實現持久和平，簽署美烏礦產協議。

不過，凱洛格指出，即使澤倫斯基接受礦產協議，他也不能保證恢復武器交付，「這取決於總統」，接著又指，「你不會在公開場合談判和平討論，也別試圖在橢圓辦公室挑戰美國總統」。

川普 澤倫斯基 白宮

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