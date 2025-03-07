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川普政府再下重手？烏媒稱供應商切斷衛星影像存取權限

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯占領下克里米亞貝爾貝克空軍基地遇襲後，2024年5月16日衛星影像顯示被毀的MiG31戰機。資料照片。路透 / Maxar Technologies
俄羅斯占領下克里米亞貝爾貝克空軍基地遇襲後，2024年5月16日衛星影像顯示被毀的MiG31戰機。資料照片。路透 / Maxar Technologies

美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基鬧翻後，華府近日先後切斷給予基輔的軍援與情報分享。烏克蘭軍聞媒體「Militarnyi」7日引述多個不具名用戶說法報導，美國航空航太公司「Maxar Technologies」已限制烏克蘭獲得該公司的衛星影像。

根據基輔獨立報與烏克蘭真理報的轉述，烏克蘭一直仰賴高解析度衛星影像進行國防和戰略規劃，以及烏克蘭俄占區與俄羅斯本土的俄軍調動追蹤、戰場狀況評估與俄羅斯基礎設施損失的監控，而Maxar或許是烏國用戶的商業衛星影像主要供應商，也被全球媒體用於說明和分析烏俄戰爭的進程。

Militarnyi指出，「Maxar管理部門向用戶提供的官方解釋是，該限制是『因應行政請求』做出。實際上，斷聯是因為美國政府禁止與烏克蘭分享情報資料」，而川普政府透過國務院，禁止美國公司與商業服務向烏克蘭提供衛星資料，還強調限制同樣適用於政府和私人用戶。

據報導，烏克蘭網路社群「Cyberboroshno」已在Telegram頻道發布了有關終止存取衛星情報的貼文，宣稱衛星偵察的自由存取已被切斷。雖然內文並未具體說明正在談論哪種服務，但Cyberboroshno在留言區寫道，他們在工作中使用的頂尖Maxar Technologies服務存取權限被撤銷。

基輔獨立報無法核實Militarnyi的說法，並已聯繫Maxar Technologies進行確認，但尚未收到回音。

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