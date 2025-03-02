我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯拒延長停火協議 以色列斷人道援助

重返政壇起手式 葛謨宣布參選紐約市長 批「紐約正處於危機」

聯邦法官不讓川普開除特別檢察官 將回最高院定奪

中央社華盛頓1日綜合外電報導
圖為特別檢察官辦公室主任戴林吉。(路透)
圖為特別檢察官辦公室主任戴林吉。(路透)

一位聯邦法官1日裁決，不讓川普總統開除特別檢察官辦公室主任的限制合憲。這項裁決可能讓川普與法官之間的法律戰最後將由聯邦最高法院定奪。

法新社報導，此案因白宮2月7日開除特別檢察官辦公室（Office of Special Counsel）主任戴林吉（Hampton Dellinger）而衍生。

特別檢察官辦公室是獨立機構，負責保護政府內的「吹哨人」，並可能在反制川普和馬斯克解僱大量聯邦政府員工的努力中發揮重要作用。

華盛頓特區聯邦地區法院法官傑克森（Amy Berman Jackson）先前曾下令戴林吉在此案審理時暫時復職，但她今天裁決，開除戴林吉「非法」。

她說，總統可以根據具體的法律理由開除該機構負責人，但「白宮在通知特別檢察官本人解職的簡短電子郵件中，並沒有包含他被開除理由」。

針對白宮主張，限制總統開除特別檢察官之舉構成違憲；傑克森進一步加以駁斥。

傑克森說：「取消這些限制…將會對特別檢察官辦公室的核心與關鍵特徵—即其獨立性—造成致命影響，而這正是國會在立法時所設想、並由總統簽署成法律的核心精神。」

此案幾乎確定會上訴，最終由聯邦最高法院定奪。

白宮 川普 馬斯克

上一則

國土安全部要求提供「無證移民報稅地址」IRS暫拒絕

延伸閱讀

川普力挺加密貨幣 上任以來比特幣表現卻不如黃金…原因曝光

川普力挺加密貨幣 上任以來比特幣表現卻不如黃金…原因曝光
川普國安顧問再嗆：澤倫斯基「像前女友愛翻舊帳」

川普國安顧問再嗆：澤倫斯基「像前女友愛翻舊帳」
成棋子或棄子？藍委羅智強憂「今澤倫斯基、明清德司機」

成棋子或棄子？藍委羅智強憂「今澤倫斯基、明清德司機」
基輔獨立報社論：川普不挺烏克蘭 美國人挺 曝收大批美讀者致歉

基輔獨立報社論：川普不挺烏克蘭 美國人挺 曝收大批美讀者致歉

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26
烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普當著媒體面互斥，成為白宮空前奇觀。(歐新社)

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

2025-02-28 22:45

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞