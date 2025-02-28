歐洲多數領袖挺烏 義總理籲開美歐峰會：西方分裂沒好處

澤倫斯基在白宮與川普及范斯話不投機，在媒體鏡頭前爆發激烈爭執。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 與美國總統川普在白宮劇烈爭執後，多數歐洲領袖立刻選邊站，表態力挺烏克蘭。義大利 總理梅洛尼深夜發表聲明指出，西方分裂對眾人都沒好處，她主張立刻舉行美歐峰會協調。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天造訪華府，與川普（Donald Trump）及副總統范斯（JD Vance）會晤討論礦產資源協議，盼能取得美國安全保障後止戰，但3人話不投機，在媒體鏡頭前爆發劇烈爭執，簽署協議儀式取消。

川普在會中多次直言澤倫斯基「處於非常不利的地位，手上沒有籌碼」，范斯則質疑澤倫斯基「你有對美國說句謝謝嗎」。在爭執爆發後，歐洲多位領袖都立刻透過X平台表態力挺烏克蘭，包括歐盟、德國、法國、捷克、荷蘭、芬蘭、丹麥、瑞典、挪威、奧地利、西班牙、葡萄牙、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等。

義大利政府未在第一時間跟隨其它歐洲領袖發表支持烏克蘭聲明，引發大批網友湧入義大利外交部長的社群帳號留言質疑。義大利極右派副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）更在X平台發文標註「川普加油」，趕快達成和平止戰的目標。

梅洛尼（Giorgia Meloni）深夜發表聲明指出，西方世界的每一次分裂都會使所有人變得更弱，圖利那些希望看到西方文明衰落的人。西方文明憑藉的不是權力或影響力，而是其創立的基礎原則，最優先價值就是自由；分崩離析對任何人都沒有好處。

梅洛尼聲明指出，美國、歐洲國家和相關盟國必須立即召開峰會，坦誠地討論如何應對當前的巨大挑戰，先從西方世界近年共同捍衛的烏克蘭開始談起，再一起商量各種未來將面臨的挑戰，這是義大利接下來打算向合作夥伴提出的建議。