我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英查理國王破例邀他2度國事訪問 川普立刻秀來信

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

英查理國王破例邀他2度國事訪問 川普立刻秀來信

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(右)把英相施凱爾(左)轉交的查理國王邀請函秀給記者看。(歐新社)
川普總統(右)把英相施凱爾(左)轉交的查理國王邀請函秀給記者看。(歐新社)

英國衛報(The Guardian)27日報導，查理國王(King Charles)透過英相施凱爾(Keir Starmer)將一封邀請函交給川普(Donald Trump)總統，邀請他到英國進行「史無前例」的二度國事訪問。

女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)曾在2019年接待川普進行國事訪問；通常，已有過一次國事訪問的美國總統再度造訪英國時，只會與君主在溫莎城堡共進茶或午餐，前總統布希(George W. Bush)與歐巴馬(Barack Obama)即是如此。

施凱爾在橢圓形辦公室將邀請函交給川普時說：「這真的很特別，以前從未發生過，史無前例」，川普向施凱爾道謝，並說：「我應該現在看信嗎？」施凱爾笑著說：「請，請。」

川普還把信攤開，秀出查理國王的落款簽名給記者看。

雖然部分信件內容被川普的手擋到，就可見的內容，信中寫著：「我滿心期待能再次邀請您到訪，希望您…來特恩貝里(Turnberry)高爾夫球場時(註：川普在蘇格蘭的高爾夫球場)，不會覺得到附近拜訪一位鄰居太不方便，或者在巴爾莫勒爾城堡碰面亦可。」

川普則說：「我會拜訪英國，預計我們不久後會再次見面。」

查理國王曾在川普就職時發送個人祝賀訊息。

通常，外國君主、總統或首相受邀訪問英王，是應英國外交辦公室的建議和請求，由政府做出決定。

影片來源：YouTube@C-SPAN

川普 施凱爾 白宮

上一則

發行250元「川普幣」？共和黨議員提議嚇壞網友

延伸閱讀

快看世界／無糖比較健康？川普最愛的「健怡可樂」

快看世界／無糖比較健康？川普最愛的「健怡可樂」
重磅快評╱川普拒絕承諾保衛台灣 賴政府很識相

重磅快評╱川普拒絕承諾保衛台灣 賴政府很識相
川普關稅言論再掀波瀾 新台幣貶破32.8元月線收黑

川普關稅言論再掀波瀾 新台幣貶破32.8元月線收黑
川普批歐盟「搞砸美國」 波蘭總理圖斯克駁斥

川普批歐盟「搞砸美國」 波蘭總理圖斯克駁斥

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
川普貼文說他暫時用老布希總統用過的C&O書桌，原來的堅毅桌送去整理。（取自TruthSocial）

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

2025-02-20 21:14
記者在川普與馬克宏尷尬的握手後發現了川普手上的瘀青。美聯社

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

2025-02-25 15:17
馬斯克（圖左戴帽者）在川普（圖右一）主持的首場內閣會議上發言。(路透)

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

2025-02-26 20:04

超人氣

更多 >
農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利

農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去
「如果半夜接獲情報 中國侵台…會採何行動」魯比歐這樣回答

「如果半夜接獲情報 中國侵台…會採何行動」魯比歐這樣回答
礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句