英查理國王破例邀他2度國事訪問 川普立刻秀來信

川普總統(右)把英相施凱爾(左)轉交的查理國王邀請函秀給記者看。(歐新社)

英國衛報(The Guardian)27日報導，查理國王(King Charles)透過英相施凱爾 (Keir Starmer)將一封邀請函交給川普 (Donald Trump)總統，邀請他到英國進行「史無前例」的二度國事訪問。

女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)曾在2019年接待川普進行國事訪問；通常，已有過一次國事訪問的美國總統再度造訪英國時，只會與君主在溫莎城堡共進茶或午餐，前總統布希(George W. Bush)與歐巴馬(Barack Obama)即是如此。

施凱爾在橢圓形辦公室將邀請函交給川普時說：「這真的很特別，以前從未發生過，史無前例」，川普向施凱爾道謝，並說：「我應該現在看信嗎？」施凱爾笑著說：「請，請。」

川普還把信攤開，秀出查理國王的落款簽名給記者看。

雖然部分信件內容被川普的手擋到，就可見的內容，信中寫著：「我滿心期待能再次邀請您到訪，希望您…來特恩貝里(Turnberry)高爾夫球場時(註：川普在蘇格蘭的高爾夫球場)，不會覺得到附近拜訪一位鄰居太不方便，或者在巴爾莫勒爾城堡碰面亦可。」

川普則說：「我會拜訪英國，預計我們不久後會再次見面。」

查理國王曾在川普就職時發送個人祝賀訊息。

通常，外國君主、總統或首相受邀訪問英王，是應英國外交辦公室的建議和請求，由政府做出決定。

影片來源：YouTube@C-SPAN