美聯社興訟 控川普3官員「侵犯言論自由」她倆都被告

白宮發言人李維特。(美聯社)

美聯社21日在哥倫比亞特區聯邦地區法院以侵犯言論自由為由對川普政府3名官員發起訴訟。

美聯社在報導中說，該訴訟將白宮 幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）和白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）列為被告。訴訟援引美國憲法第一修正案對於言論自由的保護，要求聯邦法官阻止白宮官員對美聯社記者採訪總統活動的封鎖。

美聯社表示，美國所有媒體和民眾都有權選擇自己的用詞，並且不應受到政府的報復，而白宮試圖通過控制用詞來限制言論自由。

美國總統川普1月20日簽署行政令，將墨西哥灣 更名為「美國灣」。美聯社此後表示，作為向世界各地傳播新聞的全球性通訊社，必須確保所有受眾都能輕鬆識別地名和地理位置，美聯社將繼續使用墨西哥灣這一名稱。受此影響，美聯社記者本月11日起被禁止進入白宮橢圓形辦公室參加多個活動。白宮14日宣佈，將無限期禁止美聯社記者進入白宮橢圓形辦公室和美國總統專機「空軍一號」。