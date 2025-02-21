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海理疾呼：美國不能背棄台灣與烏克蘭等盟友

中央社華盛頓20日綜合外電報導
美國前駐聯合國大使海理。美聯社
美國前駐聯合國大使海理。美聯社

美國前駐聯合國大使海理表示，美國此刻最不應該做的就是拋棄盟友，美國必須與盟友保持友好關係。她並說，美國應該成為烏克蘭以色列和台灣的朋友，「美國不能如此傲慢地認為我們不需要朋友」。

海理（Nikki Haley）在X平台的個人頁面貼文並且上傳影片，影片內容是她接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問的30秒片段。她在受訪中強調，美國此刻最不應該做的就是拋棄盟友，美國必須與烏克蘭、以色列和台灣站在一起。

她說：「我們現在最不應該做的就是背棄我們的朋友。我們應該成為烏克蘭的朋友，而不是讓他們乞求幫助；我們應該成為台灣的朋友，做好準備，以防止中國採取行動；我們應該成為以色列的朋友，而不是像（前副總統）賀錦麗（Kamala Harris）和（前總統）拜登（Joe Biden）那樣，說要給予支持，然後又收回承諾。」

海理表示：「我們必須與我們的盟友保持友好關係，我會一直強調這一點，直到聲嘶力竭。美國不能如此傲慢地認為我們不需要朋友；而且，你必須先成為朋友，才能獲得朋友。」

海理受訪發表上述談話前，美國總統川普（Donald Trump）日前提議，盼烏克蘭提供稀土和其他礦產，換取美國財政援助支撐戰事。川普並且下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等」措施，再提要對晶片課關稅，又點名台灣搶走美國的晶片生意。

回顧川普首次入主白宮即任命海理擔任美國駐聯合國大使，去年她曾挑戰川普、志在成為共和黨總統候選人，但爭取提名失利。川普再度當選總統後於社群媒體宣布，他不會找海理和前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）入閣。

海理曾於去年8月訪台並會見總統賴清德，當時川普還是總統候選人。當被問到川普說台灣偷走美國的半導體產業，海理表示，台灣與美國在半導體製造的強健夥伴關係須持續深化，且台灣已下了許多軍備訂單；更重要的是，要提升台美夥伴關係以及軍事訓練，確保這是美國的優先事項。

川普 烏克蘭 以色列

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