川普強硬關稅措施由納瓦羅主導 紅州參議員希望克制

從川普第一次執政便在白宮任職的貿易與製造業資深顧問納瓦羅(Peter Navarro)對近來措施具有重大影響。美聯社

華爾街日報(WSJ)17日報導，負責貿易政策的內閣首長尚未通過參議院任命，川普 總統便搶先推出包括關稅 在內的多項行動，從川普第一次執政便在白宮任職的貿易與製造業資深顧問納瓦羅(Peter Navarro)對近來措施具有重大影響，但紅州出身的共和黨聯邦參議員 則擔心貿易戰恐將衝擊選區農業與製造業，紛紛希望納瓦羅有所克制。

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)任命案還沒有在參院通過，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)人事案本周可望在參院過關。貿易政策主管首長尚未履新，白宮貿易政策主要推手就是走鷹派路線的納瓦羅。

納瓦羅對於川普上台首日公布的政策備忘錄影響甚深，例如對所有貿易夥伴開徵沒有豁免項目的鋼鋁稅以及日前公布的報復關稅。財政部長貝森特(Scott Bessent)與白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)過去幾周雖與納瓦羅共同輔佐川普，但消息人士說，貝森特建議對關稅措施應該審慎為上的主張，並未獲得川普採納。

納瓦羅是少數跟著川普重返白宮的第一任川普政府核心圈幕僚，不過共和黨國會議員開始對於納瓦羅主導貿易政策感到憂心，尤其是出身選區為農業或製造重鎮的參議員，深怕全面關稅可能讓通膨惡化，並且遭到其他國家報復。

共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)便說：「這就是為什麼我們要讓葛里爾趕快通過任命的原因。」

提里斯說：「某些向川普獻策的人將關稅視為萬靈丹。關稅可以創造稅收，但效果卻會因為市場流失而打折，因為外國政府會對美國進口商品採取以牙還牙行動，做為對川普的報復。」

報導指出，提里斯比其他共和黨參院同僚更勇於批判川普團隊，包括質疑赫塞斯(Pete Hegseth)是否適合出任國防部長。其他共和黨參議員雖然對於川普一上台就以極繁主義(maximalism)祭出手斷感到焦慮，面臨媒體詢問時卻都不願點名納瓦羅。紅州參議員最擔心的是川普在決策過程中，沒有像第一次執政時為鋼鋁稅提供豁免項目。

威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)說，川普說關稅過程中可能帶來某些痛苦，「我覺得在威州很多民眾將會有切身之痛」。