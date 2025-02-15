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美國務院更新官網 強硬措辭批中國操縱顛覆國際組織

中央社華盛頓15日專電
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（取自國務院官網）
（取自國務院官網）

美國國務院更新官網美中關係簡介頁面，用字比舊版更強硬，指中國試圖操縱及顛覆國際組織和標準制定機構，包括聯合國及各種區域論壇，以在全球推進中共目標。網站三度提到「中共」，是舊版前所未有。

美國國務院定期更新與各國和地區關係現況，根據13日官網內容的「中國在國際組織中的角色」項下，國務院指北京多年來試圖栽培及安插中共黨員擔任國際組織的領導階層和其他職位，使用脅迫及拉攏手段來逃避嚴重侵犯人權的責任。

根據官網，北京以犧牲美國及其盟友和夥伴的利益為代價來推進自身利益。2021年5月的舊版相關內容較為簡短，只提到「多年來，中國在多邊組織，特別是在聯合國和各種區域論壇中漸趨強勢」。

整體美中關係方面，新版保留「戰略競爭是美國看待美中關係的框架」，刪除「與盟友和夥伴密切合作」、「重新強有力地參與聯合國體系」及「當符合我們利益時，美國將與中國就氣候變遷、全球公衛危機等共同挑戰進行務實外交」。

新版強調，美國將本著公平對等的原則處理與中國關係，致力阻止中國侵略，打擊中國不公平貿易政策，反擊北京惡意網路活動，結束中國販運芬太尼前體物質，減輕中國對國際組織的操縱，並推動追究北京在中國境內外侵犯人權的行為。

此外，新版內容將「美國對中援助」項目全數刪除，擴大「雙邊經濟關係」篇幅，表示美國將把自身利益及人民放在首位，致力終止中國不公平及非法的經濟行為。

美國國務院指出，中國的投資環境是全球最具限制性的市場之一，這反映中國長期禁止外資進入關鍵產業及難以預測的監管執法。美國企業持續將任意執法、法律條款定義不清，以及缺乏監管透明度列為在中國經營的首要挑戰。

根據「魯比歐版本」內容，中國也透過強迫勞動與大規模國家補貼進行不公平貿易，使美國企業處於不利地位，還間接參與了中國侵犯人權的行為。

國務院說，美國致力遏止中國透過合法與非法手段取得美國科技，以推進其軍事現代化，包括其軍民融合戰略。美國將強化人工智慧等關鍵與新興科技領域的領先優勢。

官網指出，美國將確保未來的發展以美國及盟友的科技為核心，而非依賴中國及其他獨裁國家不受信任的科技。此外，美國致力反擊中共對美國政府、私部門及關鍵基礎網路發動的惡意網攻。

國務院 中共 聯合國

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