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新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

記者顏伶如／即時報導
馬斯克(前右二)與印度裔企業家拉馬斯瓦米(前左二)共同掌理的政府效率部，川普政府2.0一上台就挨告。(美聯社)
馬斯克(前右二)與印度裔企業家拉馬斯瓦米(前左二)共同掌理的政府效率部，川普政府2.0一上台就挨告。(美聯社)

川普政府2.0一上台，科技富豪馬斯克(Elon Musk)領導的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)就挨告。根據華盛頓郵報取得長達30頁訴狀，非營利公共事務法律事務所「國家安全顧問公司」(National Security Counselors)指控政府效率部觸犯聯邦透明化法規。

華盛頓郵報20日分析，政府效率部是川普新政府重要機構，但這件官司預告了政府效率部將陷入一場法律攻防戰。

訴狀指出，成立於聯邦政府體系之外的政府效率部，觸犯1972年通過的「聯邦諮詢委員會法」(Federal Advisory Committee Act)，法條內容要求行政部門諮詢委員會必須遵守訊息公開、人事任用等特別規定。

馬斯克與印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同掌理的政府效率部，在川普宣誓就職之前已經聘請數十名人員，在馬斯克太空探索科技公司(SpaceX)華府辦公室工作，並派人到聯邦政府各部門說明建議執行事項，經常透過加密即時通訊應用程式Signal聯絡。

訴狀指出，政府效率部符合「聯邦諮詢委員會」(federal advisory committee)定義，根據法律規定人事安排必須「公平平衡」(fairly balanced)，同時必須保留會議紀錄、開放大眾參與、向國會辦理登記，但政府效率部卻沒有完成任何程序。

「國家安全顧問公司」執行主任麥克萊納漢(Kel McClanahan)執筆的訴狀指出：「政府效率部必須遵守聯邦諮詢委員會法規定。」他指出，政府效率部所有會議都應該對社會大眾公開，包括透過數位平台召開的會議。

馬斯克並未回應華盛頓郵報的採訪要求。

支持成立政府效率部的「美國創新基金會」(Foundation for American Innovation)資深經濟學家哈蒙德(Samuel Hammond)指出，政府效率部提供的建議僅供白宮及行政部門內部參考，因此不受「聯邦諮詢委員會法」規範，如果川普真的把政府效率部定位為聯邦諮詢委員會，政府效益部則要依法行事。

哈蒙德說，以目前狀況而言，政府效率部並不是聯邦諮詢委員會，而是川普推動政府改革的「速記法」(shorthand)。他說，總統可以聽取外部專家的建議，但不必設置正式的諮詢委員會。

川普 馬斯克 華盛頓郵報

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