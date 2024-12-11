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關係破冰？ 川普邀習近平出席就職典禮

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關係破冰？ 川普邀習近平出席就職典禮

編譯潘勛／即時報導
媒體報導，總統統當選人川普已邀請中國國家主席習近平參加明年1月在華府舉行的總統就任大典。圖為習近平2017年11月在北京歡迎到訪的川普總統。(美聯社)
媒體報導，總統統當選人川普已邀請中國國家主席習近平參加明年1月在華府舉行的總統就任大典。圖為習近平2017年11月在北京歡迎到訪的川普總統。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)11日報導，消息人士指出總統當選人川普已邀請中國國家主席習近平明年1月前來參加他的就職典禮，同時準備額外邀請外國達官顯要，參加他第二度宣誓入主白宮。

消息人士稱，11月上旬選舉過後不久，川普便向習近平發出邀請，但目前不清楚習是否接受；中國駐華府大使館也未予置評。這是美國的總統就職典禮首次有總統當選人向中國國家主席發出就職觀禮的正式邀請，意義特殊。

美國總統就職典禮受邀請的外國政府代表，通常都是由該國駐美國的大使代表參加，一向沒有邀請外國領導人參與。

川普如果邀請習近平參與就職典禮，習近平也應邀參加，屆時習近平可能成為川普就職後，第一位會見的外國元首，對雙方都具有關係破冰的象徵意義。屆時包括典禮當天座位如何安排？川普隨後是不是在白宮與習近平會談，甚至舉行國事訪問等後續，都值得關注。

除了習近平以外，川普團隊也愈發可能邀請其他外國領袖前來國會山莊1月20日舉辦的就職典禮。匈牙利極右派總理奧爾班(Viktor Orbán)與川普關係熱絡，本周還去海湖山莊拜訪川普，知情人士指出，奧爾班仍在考慮要不要參加川普就職大典。

川普交接團隊發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，世界各國領袖排隊想會見川普，因他們知道川普很快將重返掌權，透過美國的全球力量恢復和平。

各國大使等外交官一般也會受邀參加總統就職典禮，但回溯到1874年的國務院檔案指出，外國領袖從未參加美國總統權力交接典禮。

川普核心圈成員，如獲川普挑選為國務卿人選的聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)、即將就任白宮國家安全顧問的沃茲(Mike Waltz)依然嚴詞批評習近平政權。

川普本人曾放話威脅，要向中國進口商品調升關稅；另外，美國已規定TikTok(抖音海外版)的中國母公司字節跳動，要在1月19日之前出售其在美業務給美國買主，不然就要予以查禁；TikTok正為此打官司，上周雖然敗訴，但正向最高法院上訴之中。

彭博資訊分析，川普邀請習近平參加就職典禮的行動，意味著川普在威脅要對中國採取新一輪關稅措施後，試圖向中國領導人示好。

川普在上周末播出的NBC節目訪談中，自曝他近期曾與習近平通話，但他拒絕透露討論內容。兩人上一回見面是在2019年6月於日本舉行的G20高峰會場邊。

川普自從當選後，已經與多位外國元首見面，包括上周出訪巴黎，與法國總統馬克宏和烏克蘭總理澤倫斯基會面。

川普 習近平

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