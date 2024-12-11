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一洲焦點／替天行道？紐約2大命案、川普受訪、台美貿易

控中俄等企業侵犯人權 美列貿易限制清單

中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國昨天公布對8家企業實施貿易限制，指控這些企業侵犯人權，其中包括2間中國公司和數間俄羅斯公司。

法新社報導，其中一間中國企業是浙江宇視科技有限公司（Zhejiang Uniview Technologies），美方指控這間公司助長侵犯人權的行為，例如對維吾爾人和其他少數民族及宗教少數團體進行監控。

被美國商務部點名的還有北京中盾安全科技集團有限公司（Beijing Zhongdun Security Technology Group），這間公司被指控開發及銷售讓公共安全當局得以進行侵犯人權行動的產品。

美國企業在向這些被列入「實體清單」（Entity List）的公司出口產品前，必須取得許可。

美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）透過聲明表示：「人權侵犯與美國的外交政策利益背道而馳。」

艾斯特維茲指出，將這些企業加入實體清單的目的是要「確保美國科技不會被用來遂行違反人權或侵害人權」。

中國外交部發言人毛寧今天表示，這些制裁是「打著人權幌子，公然打壓中國高科技企業」。

毛寧在例行記者會中表示：「進一步暴露出美方保護人權是假，剝奪中國人民發展權利是真，這種伎倆不可能得逞。」

美國政府和數個西方國家的立法者批評中國在新疆自治區對維吾爾少數民族的待遇。人權組織指出，至少有100萬人（大多為穆斯林少數民族）在新疆遭到監禁和面臨各種侵害。北京當局強烈否認這些指控。

美國商務部表示，其他被制裁企業包括2間緬甸公司和2間俄國公司，理由是他們向緬甸軍方提供用於對平民進行空襲等行動的零件。

另外2間俄國實體因向莫斯科當局提供人臉識別技術而被列入清單，這些技術被用於「針對和平抗議者，是俄羅斯大規模監控機構不可或缺一部分」。

商務部 緬甸 新疆

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