我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia遭中國反壟斷調查 史指和那指從高點回落

涉槍殺聯合健保CEO嫌 曾在史丹福當輔導員 賓大畢業

中國祭出Nvidia反壟斷調查 WSJ：向川普擺下擂台

中央社紐約9日專電
中國動作旨在向美國傳達，不會沉默面對貿易與科技制裁，特別是回應總統當選人川普（Donald Trump）下月即將就任，可能對中國展開連串行動。美聯社
中國動作旨在向美國傳達，不會沉默面對貿易與科技制裁，特別是回應總統當選人川普（Donald Trump）下月即將就任，可能對中國展開連串行動。美聯社

北京以「反壟斷法」調查美國人工智慧晶片業者輝達（NVIDIA），「華爾街日報」報導，中國不會沉默面對連串貿易制裁，但川普新政府是否願意協商，現在還是未知數。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述業界人士說法報導，中國動作旨在向美國傳達，不會沉默面對貿易與科技制裁，特別是回應總統當選人川普（Donald Trump）下月即將就任，可能對中國展開連串行動。

輝達過去4季在中國市場的總營收為135億美元，占全球業務的12%。美國政府限制輝達向中國出售最高階晶片，輝達的中國業務比例開始出現萎縮。

報導寫道，中國依循過去模式對輝達展開反壟斷調查，是就美國限制對中出口表達不滿情緒。中國國家市場監督管理總局指出，懷疑輝達2020年收購邁倫科技（Mellanox Technologies）股權，涉嫌違反中國的反壟斷法。

輝達2019年宣布同意以70億美元價格併購邁倫科技，在當時是輝達營運史上最大一筆併購案。中國監管機構強調，2020年4月因輝達併購這間在以色列登記的半導體公司協議中，同意對中國供應繪圖處理器，輝達也承諾不歧視中國消費者，於是展開調查。

北京的反壟斷部門對於國際企業進行全球併購，即使交易與中國沒有直接關係，仍扮演重要的監督角色。英特爾（Intel）過去曾以50億美元收購以色列半導體業者高塔半導體（Tower Semiconductor），同樣面臨中國監管機構關切。

中國監管機構並未指控輝達行事錯誤，也沒有解釋為何這項設有附帶前提的併購案3年多後才引起關切，輝達指當時的併購協議，可在6年後撤銷。

北京近期陸續回應華府的對中貿易禁令。美方早前限制業者對中出口用於人工智慧的先進記憶體晶片，約140家中國業者也被列入禁運名單。中方從上週起，限制用於高階晶片與軍事裝備的稀礦出口，4家主要產業協會也禁止購買美製晶片。

官方登記資料顯示，中國當時關切輝達併購邁倫科技，可能導致兩家業者產品將主導供應鏈，影響市場競爭，兩業者當時同意7項前提，其中2項為機密不得公開。依據中國的反壟斷法，違者可面臨上年度營運額最高10%的罰款。

歐亞集團（Eurasia）創始人布瑞莫（Ian Bremmer）指出，中國此舉可向美國新政府擺下擂台，但只有川普團隊願意協商才有效果，現在還為時太早。

輝達 晶片 川普

上一則

川普稱近日與習近平通話 希望中國不會侵略台灣

延伸閱讀

川普稱近日與習近平通話 希望中國不會侵略台灣

川普稱近日與習近平通話 希望中國不會侵略台灣
美準中東特使出訪中東 盼川普就職前以哈達成停火

美準中東特使出訪中東 盼川普就職前以哈達成停火
WSJ：拜登還沒卸任就讓權川普 引起民主黨內抱怨

WSJ：拜登還沒卸任就讓權川普 引起民主黨內抱怨
川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權 擴大打擊「生育旅遊」

川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權 擴大打擊「生育旅遊」

熱門新聞

馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

2024-12-06 06:01
策展人馬唯中站在大都會博物館的二樓，與觀眾共賞大廳中董陽孜的巨作「他山之石 可以攻玉」。(記者馬璿／攝影)

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

2024-12-06 17:04
總統當選人川普預料將在明年1月就職後，改變美國行之有年的移民制度，並取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。圖為一名男子眺望紐約自由女神像。示意圖。(美聯社)

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

2024-12-08 15:12
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案的杭特‧拜登。圖為兩父子上周在麻州度感恩節。(美聯社)

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

2024-12-02 20:56
科技富豪馬斯克(圖)、企業家拉馬斯瓦米率領下的政府效率部，將考慮廢除在美實施已有百年歷史的日光節約時間。（路透）

華郵：馬斯克掌理政府效率部後 考慮取消日光節約時間

2024-12-03 08:29

超人氣

更多 >
高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下
甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開

甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開
坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎

坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接