紐約聯準銀行：川普過往關稅政策 對美經濟傷害超乎估算

紐約聯邦準備銀行公布的最新研究指出，川普在首任任期宣布的關稅訊息，對美國經濟帶來負面影響。路透

紐約聯邦準備銀行最新公布的研究指出，美國總統當選人川普 在首任任期對中國進口產品加徵的關稅 ，對美國經濟造成超乎過去估算的不利影響。此時正值川普揚言明年1月上任後，將對美國貿易夥伴積極課徵關稅。

彭博資訊報導，紐約聯準銀行的研究指出，川普2018-2019年公告對中國逾3,000億美元進口產品所徵收的10%-50%關稅，對美國經濟造成的負面影響「遠大於過去的估算」。

研究發現，在川普宣布關稅措施的那幾天，美國股市共跌了11.5%，相當於上市公司市值蒸發4.1兆美元，而且跌勢持續，在宣布的幾周後都未反彈。這些訊息也引發投資 人「湧向安全」資產，導致美國公債值殖利率下跌，股市溢價（股市相對於較安全資產的報酬率）擴大。

綜合考量市場反應及其對股利所得、利息所得、勞工所得及稅收的影響，研究人員發現，這些關稅宣布訊息使預期效益減少3%。

紐約聯準銀行的研究人員指出，預期效益的減幅「遠大於標準貿易模型的效益預測」，「這份發現顯示，那些模型可能忽略了關稅可能對經濟造成影響的管道，例如關稅對創新的抑制效應、貿易不確定性升高對投資造成的負面後果，或是關稅訊息對全球貿易政策造成的動盪衝擊」。