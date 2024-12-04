華郵：諾姆能否有效掌理FEMA？南達科他州災民抱持懷疑

南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)。路透

南達科他州 州長諾姆(Kristi Noem)獲總統當選人川普提名出任國土安全部長，轄下單位包括聯邦緊急事故管理總署(Federal Emergency Management Agency，FEMA)。華盛頓郵報4日報導，南達科他州今年6月發生嚴重洪災，某些災民對於諾姆是否有能力處理急難應變感到懷疑。

報導指出，諾姆花了數百萬納稅人稅金派遣南達科他州國民兵(South Dakota National Guard)前往美墨邊境，對於州內可能發生水災卻沒有提前準備，水患發生後也沒有即時因應，拖延一個多月才請求拜登 總統將南達科他州列為緊急災區，導致災民在災後重建的關鍵時期，遲遲無法取得聯邦援助。

住在北蘇市(North Sioux City)麥庫克湖社區(McCook Lake)，在心理健康中心擔任經理的50歲婦人凱西‧羅勃茲(Kathy Roberts)說，住在當地30年不曾淹水，6月23日也沒收到任何水災警報，但當天晚間一開門就發現淹水高度已到膝蓋，連忙跳上吉普車跟其他驚慌失措的鄰居開車撤離。

羅勃茲的住家差點因為洪水 侵襲而全毀，社區道路被沖走，某些房舍倒塌。這場水患讓羅勃茲對諾姆失去信心。

報導指出，許多受到水災影響的北蘇市居民，認為諾姆沒有善盡災難應變責任，救災工作雜亂無章、拖延，甚至常常沒有行動。諾姆對數哩外的市區發布警告，要求民眾撤離到安全地點，但沒有對麥庫克湖社區發布警告，導致社區民眾在大蘇河(Big Sioux River)氾濫成災時手足無措。

水災過後5個月，麥庫克湖社區在今年11月底依然滿目瘡痍，毀損屋舍依然沒有清理。

報導指出，水災發生之前與之後，諾姆絕大多數時間都不在州裡，先是前往華府參加政治座談會並接受全國電視網專訪，後來轉往田納西州參加共和黨活動。

面臨同樣的洪水侵襲，諾姆跟共和黨愛阿華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)的反應形成明顯對比。雷諾茲立即出動愛阿華州國民兵(Iowa National Guard)參與救災，洪水還未消退就請求拜登宣布緊急災區，拜登接到請求隔日便准許。