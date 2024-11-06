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直播╱賀錦麗發表敗選演說

賀川喊團結…拜登致電川普道賀 明發表全國演說

賀川喊團結…拜登致電川普道賀 明發表全國演說

記者張文馨 ／華盛頓報導
拜登總統4日前往橢圓形辦公室。(美聯社)
拜登總統4日前往橢圓形辦公室。(美聯社)

美國總統選舉結果6日凌晨揭曉，落敗的民主黨賀錦麗（Kamala Harris）致電恭賀對手川普贏得勝利，兩人重申團結美國；美國總統拜登分別對兩人通話致意，拜登邀請川普訪問白宮，並擬於7日發表全國演說。

2024年總統大選開票作業順利，福斯新聞網於美東時間6日1時許搶先預測川普當選，美國主流媒體於6日清晨5時過後陸續做出相同預測，而川普則是在2時過後在佛州自行宣布當選。

賀錦麗在敗選後沒有露面，預計6日下午4時在華府霍華德大學發表演說。

今日美國報（USA TODAY）6日下午引述賀錦麗助手的說法報導，稱賀錦麗已致電恭賀川普勝選，兩人討論了政權和平轉移以及做一位全民總統的重要性。

川普陣營發言人史蒂芬·張（Steven Cheung）透過聲明表示，川普與賀錦麗今日稍早通話，賀錦麗祝賀川普贏得歷史性勝利，川普讚揚賀錦麗在選舉過程中展現的力量、專業及韌性，兩位領袖均認同團結美國的重要性。

白宮透過隨行記者紀要表示，拜登與賀錦麗和川普分別通話。

白宮指出，拜登恭賀賀錦麗完成一場歷史性的戰役，他也祝賀川普贏得選舉，在電話中，拜登表示，將致力確保政權順利轉移，並強調團結美國的重要性。

白宮表示，拜登邀請總統當選人川普於近日造訪白宮；此外，拜登將於7日發表全國演說，說明選舉結果及政權交接事宜。

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