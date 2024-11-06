美國人要川普「震撼性選舉結果 他不會回頭」

川普2016年勝選，曾令許多人跌破眼鏡；但他這次再度勝出，各界都想知道，這到底是怎麼回事。 路透

川普 2016年勝選，曾令許多人跌破眼鏡；英國金融時報首席美國評論員魯斯（Edward Luce）認為，川普這次能夠再度勝出，各界必須睜大眼睛去看清楚，這到底是怎麼回事。儘管許多美國選民對他恨之入骨，加上他又有諸多官司纏身，但毫無疑問，他將成為美國的合法總統。

問題是為何如此？魯斯撰文指出，一大部分原因是有足夠的美國選民贊成川普的主張，包括大量遣返非法移民，終結全球化，以及他敢於對自由派的菁英人士嗆聲。這些因素，完全壓倒人們對川普人格特質的各項質疑。美國選出的下任總統有可能是一名重罪犯，但選民並不在意，可以從兩個方面來解讀。其一，選民可能並未認真看待川普可能帶來的風險；或者是選民的確了解他們正在使國家走向何處，但仍寧願如此，而不願一切照舊。

無論是上述那一項原因，川普再度勝選對民主黨 而言是一大災難，對美國的盟國而言也是一件改變遊戲規則的大事。民主黨內部很快就會激烈地交相指責，一些事後諸葛亮必然會指責拜登 太晚交棒；如果拜登提前六個月讓賢，民主黨便有時間找到比賀錦麗更有希望當選的候選人。公平地說，賀錦麗打了一場平順的選戰，在唯一的一場電視辯論會上擊敗川普，並有效凝聚民主黨的支持者。但在談到經濟議題時，她的表現最多只算平平，而這是她盡可能想要避免的議題。在美國選舉中，對經濟議題缺乏強有力的說法，一向是重大缺失。如果民主黨舉辦初選，將能發現此一問題。

由於賀錦麗無接縫式地接下候選人的棒子，使她沒有時間及誘因來彌補自己的弱項。另外，她也未能與開放邊境徹底劃清界線。

魯斯也說，拜登過度解讀2020年的勝選，也可能成為箭靶。川普之所以落敗，是因為對新冠疫情因應失當，拜登則是因為承諾將終結疫情，以及使美國政治回歸正常而勝選，但拜登勝出後似乎相信自己已經拿到全面變革的許可證。他推出1.9兆美元的刺激經濟措施，對已經持續上升的通膨勢頭火上澆油。

目前看來，共和黨很有可能在府會選戰中大獲全勝。果真如此，國會將難以制衡川普的行政權力。最高法院7月時裁定，川普的官司完全不影響他執行總統職權，等於在司法上已經開給川普一張空白支票。

美國已經進入關鍵性的時刻。選民可能魯莽地假設川普不會如他所言，對敵人予以打擊；也可能幻想川普仍會因為美國呈現50-50的分裂情勢，而有所節制。但川普肩負著以無法想像的干擾性作法，來改變美國的使命。魯斯認為，2024年震撼性的選舉結果，已使川普不會回頭。