上台就遣返、中國貨加稅…川普勝選 這些政策有何影響？

川普(左)曾說，若當選將考慮對中國商品徵60%關稅。(路透)

一上台就要大規模遣返無證移民 ，是前總統川普 這次競選期間的主要政見，第一任執政期間的某些移民政策也將重出江湖，包括穆斯林國家旅遊禁令、「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策等。不過，華爾街 日報6日分析，大規模遣返無證客可能面臨執行層面困難。中國政策方面，中國國家主席習近平可能找機會與川普修補私人關係，說服川普減少支持台灣才符合美國自身利益。

主跑移民政策的華爾街日報華府記者米雪兒‧哈克曼(Michelle Hackman)6日在報導中分析，大量遣返無證移民需要動用龐大人力，遠超過目前移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)6000名編制人員的規模。

哈克曼表示，絕大多數無證移民住在民主黨執政的「藍州」，藍州地方官員對於大規模遣返行動配合意願恐怕不高。

川普競選期間拋出小費、加班收入及社安金免徵所得稅等政見，並打算延長2025年將屆滿失效的2017年稅改政策減稅措施。

不過，川普提出的減稅政策將讓聯邦稅收在未來10年減少4兆，川普減稅政策能否全面落實，共和黨人士看法分歧。

主跑稅務政策的華爾街日報華府記者魯賓(Richard Rubin)指出，州稅與地方稅抵扣(state and local tax deduction，SALT)1萬元上限是2017年稅改法案的重點項目，推出之後為聯邦政府創造稅收，能夠支應其他減稅福利，但川普如今對SALT條款表示反對。

川普也主張撤銷乾淨能源抵稅優惠，不過某些共和黨籍國會議員卻因代表選區裡有乾淨能源抵稅建設項目，對於是否支持川普主張，態度保留。

川普承諾將保護俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，讓健保成本降低。川普第一任執政期間曾嘗試推翻俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)，現在則說願意予以保留並且做出改善。

競選期間，川普曾說要降低處方藥品價格，但未說明具體方案。今年7月，川普在影片談話中說，考慮利用關稅措施，鼓勵美國本土藥廠生產更多重要藥品。

負責健保政策的華爾街日報華府記者麗茲‧懷特(Liz Essley Whyte)分析，川普曾說是否頒布墮胎禁令應由各州決定。對於共和黨內部推動全國禁止墮胎令的運動，例如保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)「2025計畫」(Project 2025)，川普一直保持距離。

華爾街日報駐中國記者阿雷迪(James T. Areddy)指出，川普喊出上台後要對中國進口商品全面開徵60%關稅，美中關係勢必波折，中國也可能以激烈手段以牙還牙。川普第一任內透過關稅對中國發動貿易戰，但後來沒能達到降低美國貿易赤字的目的，第二回合貿易戰川普出手將更猛烈，北京與美國在氣候變遷、打擊芬太尼(fentanyl)等少數僅存合作項目，恐將因此取消。

阿雷迪指出，中國國家主席習近平可能找機會與川普修補私人關係，說服川普減少支持台灣才符合美國自身利益。