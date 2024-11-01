亞太裔挺賀錦麗 女72%遠超男59% 首見性別因素差距拉大

女性選民支持賀錦麗的比率較高，圖為賀錦麗在民主黨全代會取得總統候選人資格，進軍白宮。(美聯社)

「亞太裔美國人數據」組織 (AAPI Data)發布的美國大選最新民調 顯示，民主黨總統候選人賀錦麗 獲亞太裔女性的支持率高達72%，遠高於亞太裔男性的59%，這是亞太裔選民內，首次出現如此巨大的性別差異。

在賀錦麗接棒角逐總統前，亞裔 男性及女性對總統拜登的支持率分別為46%和47%，兩性差別不大。

AAPI Data創辦人拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan) 指出，多年來性別因素在選舉中起到的作用有限，然而在今年大選，性別的作用突然變得重要起來。

他認為，賀錦麗有種種因素成功的把女性選民吸引過去，雖然她也獲得男性的支持，支持率也有所增加，但增幅不大。

拉馬克里希南又說，白人選民中，性別支持率存在巨大差距是很常見，但在少數族裔社區則屬例外，今次可以說是歷來首次。

根據AAPI Data的報告，近一半受訪者認為賀錦麗的女性身分對他們來說很重要，反而她的族裔身分，即印度裔或南亞裔，對亞太裔選民來說反而不那麼重要。拉馬克里希南形容，這是研究人員從沒想到的。

除了AAPI Data之外，全國廣播公司新聞(NBC News)的民調，發現即使是一般民眾而非特定的亞太裔，所得出的性別支持率差異同樣很大，女性支持賀錦麗的比率遠高於男性，相差達14個百分點 (55%-41%)。

有維權組織指出，賀錦麗支持婦女墮胎權是吸引女性的重要原因之一，在這方面男性反而認為不那麼重要，他們更看重經濟問題。

亞太裔勝利聯盟(AAPI Victory Alliance)負責人尼科雷(Varun Nikore)指出，女性不管族裔，多認為墮胎是她們一直擁有的基本權利，但現在給剝奪了。這也解釋了為何亞太裔女性較男性多支持賀錦麗。