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亞利桑納州選票密密麻麻長達2頁 選舉日恐出狀況

亞利桑納州選票密密麻麻長達2頁 選舉日恐出狀況

記者顏伶如／即時報導
亞州鳳凰城的一個投票站。(路透)
亞州鳳凰城的一個投票站。(路透)

亞利桑納州是今年大選關鍵決戰州之一，華盛頓郵報29日報導，當地選民對選舉缺乏信任，選務官員擔心這次選舉密密麻麻長達兩頁的選票，可能在選舉日當天導致投票所大排長龍，衍生更多虛假信息。

人口眾多的亞利桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)，今年選票共有兩頁，選票長17吋、寬8吋半，正反兩面印滿了等待選民圈選的項目，從總統選舉到有關墮胎、稅務、非法移民等議題的地方公投。

來自史考斯戴爾(Scottsdale)的53歲獨立選民泰希(Sophia Tesch)說，投票過程可能時間拖長，「我就花了35分鐘」。

報導指出，當地官員憂心冗長的兩頁選票可能導致選民與選務人員發生衝突，繪聲繪影的選舉舞弊陰謀論因此火上加油。

由於投票時間將比平常來得久，亞州選務官員及兩黨官員都呼籲選民最好提早前往投票。

選民完成圈選之後必須把選票放入計票機，兩頁選票使得機器卡紙的機率升高。投票所工作人員已經完成受訓，將在現場提醒選民把選票放入機器時要有時間間隔，選民出現不滿情緒或混淆時則要耐心解說。

表決項目過多，可能導致選民隨手快速圈選或變得疲憊，圈選失誤的機率隨之增加，例如圓圈沒有畫滿或者圈選時超出圓圈。計票機可能將有錯誤狀況的選票退出，或者選票卡住，工作人員將協助選民重新把選票放入計票機，或投入收票箱交回郡政府設於鳳凰城的中央選務中心統一計票。

某些選民可能忘記把兩張選票都繳回，因此發生「選票遺失」爭議。兩頁選票也將使得計票過程需要更多時間完成，選舉結果揭曉延後，引發政治敏感。2020年大選，馬瑞波卡郡花了10天完成計票，選務官員說，今年計票可能要花10天至13天。

馬瑞波卡郡有260名登記選民，選務官員估計，42萬選民將在選舉日當天前往投票所投票。根據估計，兩頁選票平均要花9分鐘至14分鐘填完，不過某些選民可能耗時更久。

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