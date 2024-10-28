馬斯克辦100萬元抽獎挺川普 費城檢方控違法
關鍵州賓州的費城地方檢察官在28日提出訴訟，要求億萬富翁馬斯克(Elon Musk)的政治組織停止舉辦抽獎贈送100萬元的活動。這個組織旨在支持共和黨總統候選人川普。
這起由民主黨地方檢察官克拉斯納(Larry Krasner)提出的訴訟，是針對「美國政治行動委員會」(America PAC)舉辦的抽獎活動所提起的首個法律訴訟；該活動在11月5日之前，每天讓在搖擺州簽署支持憲法請願書的人參加100萬元抽獎。
克拉斯納的辦公室表示，本訴訟並不排除潛在的刑事訴訟；這起訴訟是在離選舉當天僅剩一周前提出。
克拉斯納辦公室在官方網站上發布的聲明指出：「費城地方檢察官負責保護公眾，免受公共滋擾和不公平貿易行為，包括非法抽獎。地方檢察官同時還負責保護公眾，讓選舉公正性不受干擾。」
美國政治行動委員會一名發言人，在收到對這起訴訟要求發表評論的電子郵件，詢問現金獎勵是否會繼續後，以一條X平台貼文的連接作為回覆；該貼文顯示最新的百萬元獲獎者，手上拿著一張超大的支票。
訴訟之前，就有選舉法專家提出質疑，稱這項活動違反了禁止任何人付費給人去投票或登記投票的聯邦法律；他們指出，問題在於要贏得該獎項，參加者必須在少數搖擺州之一登記投票才行；馬斯克將這筆錢既視為獎勵，也視為作為該組織發言人的工作收入。
但該訴訟表明，這起訴訟與投票行賄無關；反之，地方檢察官表示，此訴訟的重點在於舉辦抽獎。
訴訟書表示：「這起案件非常簡單，因為美國政治行動委員會和馬斯克，無疑違反了賓州禁止非法抽獎和欺騙消費者的法令。」
訴訟指出，抽獎的詐欺行為包括未提供完整的遊戲規則，像是獲勝機率以及如何選出獲勝者等詳細資訊。
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