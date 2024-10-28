美聯社民調：4成選民擔憂選後出現政治暴力

距大選投票日僅剩一周，共和黨總統候選人川普，與民主黨總統候選人賀錦麗，在各關鍵州擬定戰略，展開競選最後攻勢。(路透)

根據最新民調 ，眼見總統大選的推進，美國選民對選後可能發生的是，深感不安，擔憂可能發生包括政治暴力、企圖推翻選舉結果等行為，並對民主造成更大範圍的影響。

這項由美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)所做的民調顯示，在前總統川普 拒絕接受2020年總統大選結果並引發暴動近四年之後，民眾對這世上最古老民主國家之一的脆弱，一直抱持著擔憂。

有約四成的受訪登記選民表示「極度」或「非常」擔心，11月大選後會爆發企圖推翻顯舉結果的暴力行為；同樣有約十分之四的受訪選民，擔心會有企圖推翻選舉結果的法律行動；約三分之一的受訪選民表示，「極其」或「非常」擔心地方或州選舉官員，會試圖阻止最終結果出爐。

約三分之一或更少的受訪選民表示，「不太」或「根本不」擔心會發生的任何事情。

川普始終未改變對四年前選舉結果的看法，被問到是否承認這次選舉結果也未曾鬆口。川普從第一次競選以來，就一直利用這種策略；他的盟友和已被他重組過的共和黨 全國委員會(Republican National Committee)，已經在全國各地提出訴訟，為川普落選後可能的法律挑戰，揭開序幕。

加州唐尼(Downey)民眾凱伊(Aostara Kaye)談到川普時表示：「我以為在2021年1月6日之後，共和黨會明智的拒絕他作為候選人；既然他們沒這樣做，我認為這只讓他更加大膽地認為，他就算為所欲為，共和黨也仍會支持他。」

有近九成的受訪選民表示，一旦每個州都完成計票並且所有法律挑戰都解決後，總統選舉的失敗者就有義務讓步，其中包括約八成的共和黨籍受訪選民；但只有約三分之一的受訪選民，預期川普會接受選舉結果，並在失敗後認輸。

有約三分之二的共和黨選民認為川普會認輸，但只有十分之一的民主黨選民認為川普會認輸；另外，八成的受訪選民認為賀錦麗若輸掉選舉，會接受並承認結果，其中包括絕大多數的共和黨選民。