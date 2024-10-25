銀彈對決 賀錦麗、川普陣營16天燒了5億元

大選只剩十天，據統計，在16天內雙方就燒了5億元，顯示選情之激烈。圖為支持川普的看板無所不在。（路透）

2024總統大選最後關頭，共和、民主兩黨進入銀彈對決。資料顯示，民主黨賀錦麗 與共和黨川普 雙方陣營在短短16天內總共燒掉5億元競選經費。

據紐約時報(NY Times)報導，兩黨24日提交的選舉財報顯示，10月1日至10月16日期間，賀錦麗和川普競選團隊總共花費約2億6500萬元；親賀錦麗的超級政治行動委員會(super PAC)，以及親川普的四個超級政治行動委員會，則累計支出約2億6000萬元，顯示選戰倒數階段，兩黨花錢不手軟。

紐時分析指出，賀錦麗團隊與盟友10月初募集1億8260萬元經費，連同拜登總統退選前，民主黨累計共募集18億元政治獻金。

至於川普團隊與盟友本月16日前，募款金額約9210萬元，僅有賀錦麗一半，不過川普自2022年11月宣布參選以來，募款金額已突破10億元大關。

川普陣營花錢如流水，短短16天燒掉1億元，總支出超過今年6月至8月，其中8800萬元用於競選文宣；因此10月下旬，川普團隊結餘約3620萬元；相較之下，賀錦麗團隊餘額約1億1900萬元，約川普三倍。

此外，截至10月16日，共和黨全國委員會(Republican National Committee)為355人支付2380萬元薪資，結餘4800萬元；民主黨全國委員會(Democratic National Committee)則向各州投入選戰的740名工作人員，支付4400萬元報酬，結餘約3000萬元。

美國政治史上規模最大的超級政治行動委員會(super PAC)「未來前進」(Future Forward)此次大選力挺民主黨，隨著選戰進入尾聲，每天近600萬元進帳，10月中旬前已募集8900萬元，23日甚至大手筆以8200萬元贊助競選廣告。

報導指出，臉書(Facebook)創辦人之一莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)力挺民主黨，先後捐款1300萬元與2500萬元，成為「未來前進」幕後最大金主，不過許多捐款人身分至今仍不為外界所知。