川普被爆「羨慕希特勒」 賀錦麗：他想要不受限制的權力

民主黨總統候選人賀錦麗23日批川普「精神日益錯亂」，尋求「不受限制的權力」。(路透)

針對前白宮 幕僚長凱利（John Kelly）揭露美國共和黨總統候選川普 羨慕希特勒，民主黨總統候選人賀錦麗 23日痛批，川普「精神日益錯亂」，尋求「不受限制的權力」。

法新社報導，川普的前白宮幕僚長凱利告訴「紐約時報」（The New York Times），川普曾稱「希特勒（Adolf Hitler）也曾做過一些好事」，他「想要希特勒手下的那種將軍」。

「大西洋月刊」（The Atlantic）也報導，川普曾於擔任總統時一次私下談話中表示：「我需要像希特勒手下那樣的將軍。」

對此，賀錦麗今天痛批：「川普日益精神錯亂且不穩定」、「我們知道川普想要什麼。他想要不受限制的權力。」

賀錦麗還警告，川普想要「對他忠誠」的軍隊，而不是美國憲法。

「大西洋月刊」昨天報導，川普曾於擔任總統時一次私下談話中說：「我需要像希特勒手下那樣的將軍」。這使選戰緊張氣氛急劇升溫。民主黨示警川普多次表達專制傾向，如果他勝選，美國可能面臨黑暗未來。

美國有線電視新聞網（CNN）今天指出，「大西洋月刊」（The Atlantic）這篇報導內容獲川普前白宮幕僚長凱利（John Kelly）證實。川普對希特勒（Adolf Hitler）痴迷的說法也在幾本書中獲得支持，包括CNN資深記者修托（Jim Sciutto）撰寫的書籍。

凱利也對紐約時報（The New York Times）表示，川普符合法西斯主義的定義。