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移民問題讓選民焦慮 內華達州最有感

編譯莊瑞萌／即時報導
全美許多基層工作需要新移民，尤其農場或棉花田。圖為佛州墨西哥裔農工扛著果籃，上面印有「汝食吾供」字樣。(美聯社)
全美許多基層工作需要新移民，尤其農場或棉花田。圖為佛州墨西哥裔農工扛著果籃，上面印有「汝食吾供」字樣。(美聯社)

共和黨總統候選人川普矢言當選後將大量遣返非法移民，反觀民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)則表示，將設法讓長期居留的非法移民取得合法身分。內華達州移民則認為，移民問題雖然複雜，但漠視移民對經濟的貢獻，恐會帶來極大代價。

據美聯社報導，賈尼爾·貝克(Janille Baker)家族自1954年開始在內華達經營牧場，當地溫度超過華氏100度，沒有幾個美國人願意到牧場工作，最後透過引進墨西哥移民才能讓生意繼續經營下去。賈尼爾說，「當大家抱怨外國勞工搶走工作時，我只能翻白眼。」她說，「在任何行業，大家都在尋找幫手，這種反移民的態度對我來說真的沒有意義。」

此次總統選舉，移民問題最容易讓選民感到焦慮，結果也可能導致美國走向兩條迥異的道路，其中又以內華達州最能感同身受，因為當地有19%的居民是外國出生，約9%勞動人力沒有美國合法身分。選民究竟會選擇川普提出的大規模遣返強硬政策，還是賀錦麗希望為數百萬非法移民提供入籍途徑，將很大程度左右選舉結果。

48歲的女傭瓦倫蘇拉(Nancy Valenzuela)說，「大家都很害怕。沒有合法文件的人心想，『他們想把我們全部趕出去。』」在賭城飯店工作的海迪·澤蒂諾(Haydee Zetino)則說，「我們到這裡支撐著國家發展，以免經濟崩潰。」她是來自薩爾瓦多的移民，但只有臨時保護身分(temporary protected status)而且無法投票。

如果川普將美國所有1100萬名無合法身分的移民驅逐出境，後果可能殃及整體經濟，僅內華達州的就業損失就可能相當於2008年金融危機時的損失。根據倡議組織Fwd.us估計，超過10%的內華達州人口，家中至少有一名非法移民。

稍早美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)調查顯示，選民認為最能處理移民問題的人選時，川普以44%領先賀錦麗的37%。不過，「我們的焦點完全擺在邊境上，而非長年居住在這裡的人，」內華達州倡議組織「Make the Road Nevada」代表馬奎斯(Erika Marquez)表示。

澳洲國立大學(The Australian National University)經濟學教授麥克賓(Warwick J. McKibbin)研究也發現，若將美國非法勞工遣返，將大幅減少礦業、農業、服務業與製造業的勞動力供應，即使遣返750萬名工人，也可能造成實質國內生產毛額縮水12%。

現在62歲、來自薩爾瓦多的齊提諾(Haydee Zetino)談到支持大規模驅逐的人時就說，「這些人沒有良心，」她補充說，「他們認為可以提升國家、推動經濟前進，但他們卻沒考慮過那些處於底層的人。」

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