買房補助2.5萬 生孩子抵稅6000…賀錦麗發表經濟政策

賀錦麗首度以民主黨總統候選人身分發表經濟政策演說。（歐新社）

副總統賀錦麗 今天首度以民主黨總統候選人身分發表經濟政策演說。她端出牛肉一盤盤，矢言打擊通膨，推稅額抵扣減輕低收入家庭負擔，也強調心繫中產階級，「只有中產階級強，美國才會強」。

面對不滿房子買不起、物價貴、汽油價格高的選民，賀錦麗（Kamala Harris）下午在搖擺州北卡羅來納州 羅里市（Raleigh）主打「機會經濟」願景，強調人人都能競爭，擁有成功的機會。「每個人，無論是誰，無論從哪裡開始，都有機會為自己及孩子創造財富」。

賀錦麗迅速將焦點轉移至讓民眾最痛的物價上。她指出如今一條麵包的價格比COVID-19疫情爆發前漲了50%，她上任後將努力通過美國史上首部禁止哄抬食物價格的聯邦命令。有美媒觀察，拜登 幾乎不太談疫前及疫後的物價。

她拋出擔任檢察官無懼追打大企業的過去，說自己將對不「遵守規則」的人採取行動。「相信我，身為總統，我會追究不良行為者」。

此外，她也以自己出身中產階級，大學在麥當勞打工引發選民共鳴，「我當選總統後，將會以降低（生活）成本、強化美國人的經濟安全為首要任務」。

「超過1億美國人將享有減稅。」賀錦麗端出為中產階級量身設計的兩項減稅措施，一是勞動所得稅抵免，二是育兒稅抵免。後者是讓新生兒的家庭在孩子出生的第一年，能獲得6000美元補助，這幾乎是拜登上任首年的兩倍。

川普副手范斯（JD Vance）也提出無差別5000美元育兒稅抵免，賀錦麗這6000美元則適用於中低收入戶。

她今天坦言美國面臨「嚴重的住房短缺」，矢言在第一任期結束前，建造300萬棟中產階級能負擔的住房來解決這個問題。

「身為總統，我將與業界合作，建造我們需要的住房，無論是租房還是購屋。我們將移除障礙，簡化繁文縟節，州及地方層級都是如此」。政治媒體Politico分析，賀錦麗的經濟路線很大程度上是拜登經濟學強化版。例如，為了讓房價降溫，拜登喊造200萬棟住房，賀錦麗今天就加碼喊300萬棟。

賀錦麗也支持使投資公司無法大量購買出租屋的法案，以避免租金市場受大企業宰制，並向首購族提供2.5萬美元的頭期款補助。

賀錦麗今天選北卡為登場地點，固樁意圖明顯。過去半個世紀以來，民主黨才贏北卡兩次。根據14日公布的民調，賀錦麗在北卡以48%比47%，超車川普1個百分點。

不過，她大部分的政策都需要國會立法通過，因此就算勝選，推新政還要看民主黨能不能保住參議院，還必須爭氣拿下眾議院。

以經濟掛帥的川普當然不會坐視賀錦麗攻城掠地，前天也在北卡發表長篇大論，但期間各種放飛自我，轟賀錦麗「學人精」跟進他取消小費稅政策，整體對具體作法沒有深入著墨。

川普昨天也在位於紐澤西州的高爾夫俱樂部舉行記者會，再次將賀錦麗與拜登遭抨擊的經濟表現連結，身旁還「擺拍」咖啡、早餐麥片和餅乾等，強調拜登治下萬物齊漲，只有他能於短期內救物價。

隔空交火已久的兩人，將於9月10日在辯論台上直球對決。

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