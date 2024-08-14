哥倫比亞大學校長沙菲克宣布辭職

哥倫比亞大學校長沙菲克宣布於14日辭職。 (美聯社)

哥倫比亞大學(Columbia University)校長沙菲克(Minouche Shafik)8月14日宣布辭職。在表示遺憾地接受沙菲克決定的同時，董事會宣布哥大厄文 醫學中心(Irving Medical Center))執行長阿姆斯特朗(Katrina Armstrong)已同意擔任臨時校長。

「我很榮幸能帶領這所極好的機構，我相信經過我們的共同努力，在許多重要領域都取得了進展。然而，這也是一段動盪的時期，我們很難克服整個社區的不同意見」，沙菲克在一封給哥大社區的信中寫道，「在這個夏天，我經過反思決定在這個時候離開，認為這樣最能讓哥倫比亞大學克服未來可能的挑戰。」

今年4月，哥大爆發挺巴勒斯坦的學生運動，示威學生在近半個月的時間內占領校園的主草坪，此後又升級成破壞並占領校內建築；而無力平息事態的校方，則先後兩次邀請紐約市警(NYPD)進入校園實行大規模驅趕和逮捕行動，校方的應對策略被廣泛認為進退失據，沙菲克隨後也都成為挺學運和反學運人士的攻擊目標。

在鎮壓行動過後，哥大的教職員工團體對沙菲克發起了不信任投票 ，並獲高票通過；而另一方面，部分校董與捐款人則認為沙菲克縱容反以色列情緒在校內蔓延，且未能有效壓制學生運動造成的混亂，對沙菲克失去了信心。

「在賓夕法尼亞大學(UPenn)、哈佛大學(Harvard University)、麻薩諸塞州總醫院(Massachusetts General hospital)以及哥倫比亞大學的職業生涯中，阿姆斯特朗作為一名醫生、研究員、教師和領導者，積極傾聽各方聲音、結合各學科的經驗、推動創新教學以確保不同背景的學生都能成功。」董事會寫道。

沙菲克感謝董事會的支持，並表示她將與臨時校長合作，確保交接工作有序進行。因蔓延全國的挺巴學運，哈佛大學校長與賓大校長此前均已辭職。