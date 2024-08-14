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誰較具「誠實」等領袖特質？民調：賀錦麗勝川普

中央社華盛頓13日綜合外電報導

最新民調顯示，副總統賀錦麗在「誠實」等多項領導者特質上，比前總統川普具有明顯優勢，不過在經濟和移民議題上，美國人對川普的信任度可能稍高一些。

根據美聯社-美國民意研究所公共事務研究中心的（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）所做的最新民調，近半美國人表示，「致力於民主」和「遵守紀律」等特質較符合對賀錦麗（Kamala Harris）的形容。約有3成的人認為，這些特質更適合用來描述川普。

大約4成受訪者說，賀錦麗「關心如你我這般普通民眾」，而約3成受訪者這樣評價川普。另外，約4成受訪者認為「誠實」較適合用來描述賀錦麗，24%的人則說這項特質更能用來形容川普。

川普在競選期間一直自稱是強有力的領導人，有能力處理國家面臨的嚴峻危機，還暗示外國領袖不會尊重入主白宮的賀錦麗。不過民調顯示，他在這方面並不比賀錦麗有優勢。有4成美國成年人表示，川普是一位強有力的領導人，支持賀錦麗的也有4成。約4成受訪者說川普有能力處理危機，也有類似比例的人認為賀錦麗能做得更好。

民調顯示，在經濟和移民議題方面，川普較具優勢。

在處理經濟或移民問題上，美國人可能較信任川普，但差距不大，有45%受訪者說川普在處理經濟方面的能力較好，而有38%的人認為賀錦麗更有能力。

36歲的舊金山藝術家巴恩斯（Howard Barnes）說，在處理邊境問題上，他更信任川普，而非賀錦麗。

在處理種族和種族不平等、墮胎政策和健保等相關議題方面，賀錦麗比川普具有優勢。約有一半的美國成年人表示，賀錦麗在處理這些問題上，會做得比川普好，而有3成受訪者認為川普的表現會更好。在墮胎政策議題上，賀錦麗備受民主黨人、無黨派人士和女性支持。

至於誰較有希望在11月大選脫穎而出，川普與賀錦麗平分秋色。

這項民調於今年8月8日至12日訪問1164名成年人，誤差範圍為正負3.8個百分點。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 賀錦麗 民調

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