范斯批他「竊取榮譽」華茲：不應詆毀其他人的從軍紀錄

美國民主黨副總統候選人華茲13日在洛杉磯演講。路透

民主共和兩黨副總統候選人之間口水戰升級，代表共和黨的范斯 攻擊對手華茲 的從軍經歷，砲轟華茲是「竊取榮譽的垃圾」。華茲13日捍衛自己的軍旅生涯，稱「我對自己為國效力感到非常自豪」。

國會山莊網站報導，華茲獲副總統賀錦麗選為競選搭檔後，首度單獨造勢與發表演說，概述自己的服役經歷，並稱不應詆毀一個人的從軍紀錄。

華茲在加州 洛杉磯向美國州、郡和市政僱員聯合會（AFSCME）工會發表講話時指出，「我對自己為國效力感到非常自豪，也堅定認為你永遠不應詆毀其他人的服役紀錄。對於任何勇於為我們偉大的國家穿上軍服的人，包括我的對手，我只有幾句簡單的話，感謝你們的效力與犧牲」。

華茲還表示，他是退伍軍人的「支持者」。他說，「這些人甚至拿我的服役記錄攻擊我。我只想說，我很自豪能為我的國家效力，我將永遠如此」。

華茲告訴聽眾，他的父親韓戰時曾於美國陸軍服役，在父親鼓勵下，他在17歲生日2天後就加入陸軍國民兵，「然後，在2005年，我再次感到使命的召喚，這次是在國會殿堂為我的國家服務」，還稱當時是學生啟發他競選聯邦眾議員。

根據此前新聞，美國陸戰隊退伍的范斯認為華茲對自己的軍事背景不誠實，「當美國陸戰隊要我去伊拉克為國效力時，我去了」，而華茲獲派要去伊拉克時，「他退出了軍隊，讓他的部隊在沒有他的情況下開拔」。

國會山莊網站同時指出，華茲部分同袍曾表示，華茲退伍時，隊上並不知道他們將被派往伊拉克。