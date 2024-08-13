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賀錦麗特勤人員硬闖美髮院借廁所 店主不滿

記者張聲肇／即時報導
民主黨總統候選人賀錦麗(左一)上月在麻州舉行募款會，有特勤人員未經允許使用民眾店內洗手間，特勤局表示道歉。(美聯社)
民主黨總統候選人賀錦麗(左一)上月在麻州舉行募款會，有特勤人員未經允許使用民眾店內洗手間，特勤局表示道歉。(美聯社)

「今日美國報」報導，保護民主黨總統候選人賀錦麗的特勤人員7月27日硬闖麻州匹茲斐爾德(Pittsfield)市美髮院「借用」洗手間，店主感覺「受到侵犯」， 特勤局表示道歉。

「413沙龍」(Four One Three Salon )美髮院的老闆艾利霞‧鮑爾斯(Alicia Powers)說，她得知副總統賀錦麗要到附近的殖民戲院( Colonial Theater)舉行募款會，於是休業一天。不料事後店裡的監視錄影顯示，有狀似特勤局人員移了一把椅子，站上去把店外的監視攝影鏡頭用膠布貼住，接著穿著不同制服的特勤人員進去使用廁所，同時警鈴大作。

她說，足足一個半小時，好幾人進進出出，觸動警鈴，未經允許，「就只是為了使用我的洗手間」。

店內錄影顯示，兩名緊急醫護人員和一名穿著執法人員制服的人也進入美髮院。

鮑爾斯說，當天她回到店裡的時候，外頭的錄影鏡頭仍被貼著，門鎖被打開。她覺得「受到侵犯，未受尊重」，「他們進入洗手間不但未經允許，連問都沒問，令我震驚。」

特勤局人員13日對今日美國報說，已經和鮑爾斯女士連絡上。不過，特勤局沒有確認該局員工闖商店借用廁所，只說「本局人員不會未經許可」進入民家商店。

鮑爾斯說，特勤局代表已向她道歉。

特勤局發言人麥肯錫(Melissa McKenzie)向「今日美國報」表示，「本局與民間業界夥伴緊密合作，執行保護與調查任務。本局已與受到影響的業主溝通。本局極為重視這種合作關係，本局人員不會在未獲業主許可的情況下進入，也不會指示合作夥伴進入」。

特勤人員闖商店借用廁所之前幾周，共和黨總統候選人川普遭暗殺未遂，特勤局長辭職，使得特勤人員的一舉一動，都受到密切關注。

賀錦麗 麻州

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