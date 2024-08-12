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拜登政府公布「時間即金錢」新政 打擊不良顧客服務

編譯吳孟真／綜合外電
拜登政府提出名為「時間即金錢」的新規範，旨在打擊不良的顧客服務。(路透)
拜登政府提出名為「時間即金錢」的新規範，旨在打擊不良的顧客服務。(路透)

拜登政府12日公布一系列名為「時間即金錢」（Time is Money）的法規提案，旨在排除消費者尋求服務時的阻礙，打擊不良的顧客服務，讓許多人終於能結束訂閱制的陷阱惡夢。

路透報導，白宮國內政策會議主任譚登（Neera Tanden）說，消費者不應花45分鐘才能很難取消的訂閱方案，或填寫複雜表格才能獲得申請保險理賠。拜登政府將和聯邦貿易委員會（FTC）、交通部（DOT）、消費者金融保護局（CFPB）等政府機關聯手，提出為消費者簡化商業手續的一些規範。

這項政策的推動，是拜登政府致力於緩解通膨憂慮下選民支出壓力的一環。選民感受到的壓力，也正是減損民主黨支持度的重要原因。如今該黨總統候選人賀錦麗在各地競選時，也提出類似主張。

許多企業主對於民主黨試圖詆毀和過度規範產業的手段相當不滿。共和黨總統候選人川普就在競選期間，主張減輕對企業的規範。

譚登說，新的規範措施將透過現有的政府監管機制執行。一位官員表示，這些規範不需經由眾院核准，有的將在未來數月內陸續實施。

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