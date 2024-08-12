響應拜登「振興美國製造」投資案 4成延後或暫停

LG新能源在亞利桑納州23億美元電池儲能設施已暫緩投資，圖為LG新能源在俄亥俄州和通用汽車合資的電池組裝廠。(美聯社)

英國金融時報調查報導，美國製造業響應總統拜登 推動工業和氣候政策重大變革頭一年所宣布的投資 案中，大約已有四成延後進度或暫停。

拜登2022年8月簽署「降低通膨法」和「晶片 與科學法」，提供超過4,000億美元的抵稅優惠、貸款和補助，為的是促進美國國內乾淨能源技術和半導體供應鏈的發展。不過，業者在新法上路頭一年所宣布總計2,200億美元的投資案中，已有840億美元的計畫延後兩個月至數年不等，甚至無限期擱置。

業者表示，市場狀況惡化、需求放緩，以及在高風險選舉年中政策不明，導致他們改變計畫。此外，美國政府對晶片法批准進度緩慢，降低通膨法規則不明，也導致有些投資被迫延遲。

金融時報除了檢視公司新聞稿和文件外，也和業者以及州以下的地方政府做了超過100個訪談，得出以上的投資現況。

暫告擱置的大型投資案，有義大利國家電力公司（Enel）在奧克拉荷馬州10億美元太陽能板廠、LG新能源在亞利桑那州23億美元電池儲能設施，以及Albemarle在南卡羅來納州13億美元鋰精煉廠。

台積電則將亞利桑納州二廠量產時程延後兩年，供應商在當地也調整腳步，其中長春集團將3億美元的工廠延後兩年，KPCT Advanced Chemicals規模2億美元的建廠案則喊停。

降低通膨法的抵稅優惠將延續至2032年，晶片法案也為選定的廠商提供豐厚資金，但業者通常必須達到一定生產目標後才能獲得資金。