防伊朗開戰 奧斯丁令美國導彈潛艇開赴中東

國防部長奧斯丁。（路透）

國防部11日晚間聲明指出，國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)下令一艘導彈潛艦趕赴中東，另加快林肯號(USS Abraham Lincoln)航母打擊群抵達該地區的速度，以備預期中的伊朗 攻打以色列 。

有線電視新聞網(CNN)報導，海軍指出，核動力、配備巡弋飛彈的喬治亞號(USS Georgia)潛艦剛完成在義大利附近的訓練，近日已在地中海活動。

五角大廈表示，奧斯丁下令該潛艦進駐中東水域；美國很少公開宣布己方導彈潛艦的行蹤，任何核動力船艦的活動更幾乎完全保密。

宣布喬治亞號潛艦挺進中東水域，是向伊朗及其代理部隊釋出明確的訊息；美國及以色列相信，伊朗準備對以國展開大規模攻擊。

因為伊朗最有實力的代理民兵真主黨(Hezbollah)的頭號指揮官7月在黎巴嫩被殺害，伊朗要有回應，因此攻擊蓄勢待發。而且翌日巴勒斯坦哈瑪斯(Hamas)組織的政治領袖便在德黑蘭市遭刺殺，咸信是以色列人所為，但以國不承認也不否認。

以色列國防軍11日晚間指出，約30枚火箭由黎巴嫩境內射出，但一些掉入開闊地帶，未傳出有人受傷。真主黨夤夜指出，這些火箭是為了支援加薩地區「堅定的巴勒斯坦人民」，同時還擊以色列攻打黎巴嫩南部。

奧斯丁與以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)電話交談，公布內容謄本時宣布喬治亞號的行蹤。兩人談到「努力嚇阻伊朗、黎巴嫩真主黨等本區域與伊朗合作團體的攻擊」。

奧斯丁另下令林肯號航母打擊群加速移動到中東。海軍表示，防長2日便下令該打擊群前往中東，但其船艦沿途拜訪關島、北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands)的港口。

林肯號航母打擊群由航母搭載F-35C匿踪戰機以及數艘驅逐艦組成；另外羅斯福號(USS Theodore Roosevelt)航母打擊群也在中東水域活動數周；搭載數千名陸戰隊戰士、能執行特殊作戰任務的「黃蜂號」(USS Wasp)兩棲預備群也已經在地中海活動，讓本區域擁有極強大的美軍軍力。