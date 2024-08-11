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美戰略學者：美國的未來安全並非繫於台灣

編譯馮克芸／即時報導
美國學者卡佛利認為，若以威懾之名在台灣附近部署大批美軍，有可能以太大的軍事力量換回太少軍事利益。圖為去年6月航行於台灣海峽的美軍驅逐艦鍾雲號，目視前方中國旅洋三號驅逐艦。(路透)
美國學者卡佛利認為，若以威懾之名在台灣附近部署大批美軍，有可能以太大的軍事力量換回太少軍事利益。圖為去年6月航行於台灣海峽的美軍驅逐艦鍾雲號，目視前方中國旅洋三號驅逐艦。(路透)

美國海軍戰爭學院戰略與作戰研究教授卡佛利（Jonathan D. Caverley）7日在《外交事務》（Foreign Affairs）期刊撰文指出，許多人說，美國的未來安全，甚至全世界的安全，都繫於台灣，但其實遏制中國大陸的軍力，並非美方協助捍衛台灣的理由。

卡佛利認為，中國已是一個危險對手，它不需要更多領土來挑戰美軍，就算台灣成為中國的一省，美中之間的軍事力量差距幾乎不會改變；對美方而言，占領台灣在軍事上的益處不大。

若美方錯誤地回應中共侵台，將提供中方一個機會，讓解放軍摧毀美方船艦、飛機和部隊，那種情況下，即使美軍最終獲勝，軍力也將被大大削弱。

因此卡佛利說，台灣不是印太地區的全部，美軍不能把台灣當作主要焦點。如果像許多鷹派人士所說，中國最終目標是成為世界霸主，那麼美方應該準備發動更廣泛、更長時間的衝突，且爭取獲勝，而不是執著於在台灣海峽組織美軍直接與中國對抗。

這表示美方應該放棄台灣嗎？卡佛利在文中說，不是；因為在適當調整下防衛台灣，將迫使北京將更多資源放在攻台上，而忽略其他更直接威脅美國全球利益之事。如果中方心心念念都是台灣，那對美方是有利的。

換句話說，他認為，美方應繼續以無人機、地雷和其他相對便宜的防禦武器，把台灣變成軍事規畫人員所謂的「豪豬」，讓北京芒刺在背；但若以威懾之名在台灣附近部署大批美軍，有可能以太大的軍事力量換取太少的軍事利益。

解放軍 中共

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