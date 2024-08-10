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美軍駐敘利亞基地遭無人機攻擊 多名美軍及聯軍人員受傷

編譯盧思綸／即時報導
繼美軍駐阿薩德空軍基地5日遇襲後，9日傳出多名美軍及聯軍人員在敘利亞的卡拉布吉爾基地遇襲受輕傷。圖為阿薩德空軍基地2019年檔案照。(路透)
繼美軍駐阿薩德空軍基地5日遇襲後，9日傳出多名美軍及聯軍人員在敘利亞的卡拉布吉爾基地遇襲受輕傷。圖為阿薩德空軍基地2019年檔案照。(路透)

美國官員10日向路透證實，多名美軍及聯軍人員9日在敘利亞遭無人機攻擊受到輕傷，沒有任何勢力宣稱犯案，這是美軍繼中東武裝團體首領與指揮官遇襲帶動局勢升溫後，第二度傳出遇襲受傷。

美軍最初評估並無任何傷亡，不過之後發現部分人員受到吸入煙霧等輕傷，另外有人員接受創傷性腦損檢查，目前部分已經轉移地點接受進一步評估。

伊朗國際（Iran International）指出，遇襲地點是位於敘利亞東北部的卡拉布吉爾基地（Kharab al-Jir base）。

該官員未具名表示，沒有任何團體宣稱犯案，不過過去多數類似的攻擊事件多半是伊朗扶植組織所為。

美軍駐伊拉克西部阿薩德空軍基地（Ain al-Assad）5日才遭火箭彈攻擊，導致5名人員受傷。

伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨內最資深的指揮官蘇克爾（Fuad Shukr）7月30日遭以色列空襲身亡，哈瑪斯首領哈尼雅（Ismail Haniyeh）隔日在伊朗德黑蘭遇刺死亡，兩大武裝組織均宣告對以色列祭出報復行動，引發國際社會高度關注。

伊朗表示，由於美國支持以色列，因此美方也需對哈尼雅之死負責。美國五角大廈則表明不會容許任何針對美軍人員的攻擊行動，另一方面，華府也積極緩解區域局勢。

伊朗 以色列 五角大廈

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