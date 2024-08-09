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孔雀串流直播巴黎奧運超吸睛 NBC播170億分鐘賽事

記者張聲肇／即時報導
NBC運用串流直播巴黎奧運，「金牌區」吸引大量觀眾。(取材自NBC網站)
NBC運用串流直播巴黎奧運，「金牌區」吸引大量觀眾。(取材自NBC網站)

巴黎奧運再創觀賽熱潮，孔雀(Peacock)「金牌區」(Gold Zone)直播服務同時播出四場比賽，吸睛無數，功不可沒。

孔雀直播應用軟體痛切檢討2021東京奧運和2022北京冬奧服務缺失後，展現新的視角，這十幾天來讓數百萬美國觀眾大呼過癮，NBC環球媒體集團董事長拉哲瑞斯(Mark Lazarus)說，觀眾真的回籠了。

本屆奧運還剩下幾天，NBC已經串流直播了170億分鐘現場賽事，超過歷屆奧運總直播時間，其中絕大多數鏡頭都是孔雀直播服務提供的。拉哲瑞斯說，NBC各電視頻道奧運期間收視率讓主管們樂不可支，孔雀的串流直播功不可沒。

NBC直面消費者部門主管史特勞斯(Matt Strauss)和孔雀總經理康貝爾(Kelly Campbell)仔細研究了各項運動比賽和各家直播的做法後，提出新的直播觀念。科技與媒體研究公司MoffettNathanson分析師莫菲特(Craig Moffett)說，顯然他們學會了幾個聰明的招式。

其中，巴奧期間備受歡迎的「金牌區」直播服務就是衍生自DirecTV轉播美式足賽NFL 「Red Zone」的現場轉播方式，不僅有令人腎上腺素飆高的快速鏡頭運轉，還特別把觀眾的視線導向奪牌賽等眾所關注的現場。

「金牌區」多鏡頭、多場次直播雖然有節目製作人導覽，觀眾可自行點擊自己最關注的一場，形同自己就是節目製作人。更重要的是，孔雀所有的導覽工具，觀眾都可隨意選取、欣賞。例如，6日孔雀特別介紹鮮為人知的古巴摔角選手羅佩茲(Mijain Lopez)五度衛冕金牌戰，就讓人目不轉睛想看下去。

美國隊在巴黎的強勁表現，以及法國與美東六小時的時差，使觀眾不必熬夜收看，也是孔雀直播趁勢崛起的原因。

孔雀的付費訂戶今年初已達3300萬，NBC不願透露有多少人為看奧運直播而加入。

巴黎奧運 北京冬奧 古巴

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