密謀泰勒絲演唱會恐攻者 原計畫自殺炸彈攻擊

泰勒絲維也納演唱會因為恐攻計畫取消後，粉絲在場外聚集。(路透)

奧地利情報機構今天表示，已逮捕一名宣誓效忠「伊斯蘭國」（Islamic State）的19歲男子，他密謀在流行天后泰勒絲 於維也納舉行演唱會期間發動自殺炸彈攻擊。

法新社報導，奧地利國家安全情報局（DSN）局長海賈維－皮契納（Omar Haijawi-Pirchner）在記者會中表示：「他（19歲嫌犯）坦承打算使用爆裂物和刀具發動攻擊。他的目標就是今天或明天在（泰勒絲）演場會舉行期間自盡，並且要讓很多人喪命。」

維也納當局表示，搜索這名主嫌居住的公寓後，起出爆裂物和引爆炸彈會用到的雷管與線材。

海賈維－皮契納還說，另外逮捕一名在設備管理公司上班的17歲奧地利嫌犯。泰勒絲原本預計在奧地利恩斯特哈佩爾體育館（Ernst Happel Stadium）舉辦演唱會，這名嫌犯上班的公司正好是為演唱會提供服務的廠商之一。

海賈維－皮契納指出，這名至今仍拒絕配合當局辦案的17歲嫌疑犯，當時就在這座體育館「附近」被逮。

奧地利內政部長卡納（Gerhard Karner）表示，一樁「悲劇得以避免」；考慮到近來在英國舉辦的泰勒絲主題活動發生持刀攻擊案、造成3名女孩喪命，「這個情況非同小可」。

泰勒絲下周將在英國倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）開唱。路透社報導，英國警方認為，目前沒有跡象顯示，密謀對維也納演唱會發起的恐攻，會對英國演唱會造成影響。

奧地利情報機構偵破這起策畫中的自殺炸彈攻擊事件後，預計本周在維也納舉辦、預估可吸引19萬5000名粉絲的3場泰勒絲演唱會，已全數取消。

泰勒絲將在8月15日抵達倫敦溫布利球場，舉行五天演唱會，隨後返回北美結束這次巡演。