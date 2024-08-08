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密謀泰勒絲演唱會恐攻者 原計畫自殺炸彈攻擊

中央社維也納8日綜合外電報導
泰勒絲維也納演唱會因為恐攻計畫取消後，粉絲在場外聚集。(路透)
泰勒絲維也納演唱會因為恐攻計畫取消後，粉絲在場外聚集。(路透)

奧地利情報機構今天表示，已逮捕一名宣誓效忠「伊斯蘭國」（Islamic State）的19歲男子，他密謀在流行天后泰勒絲於維也納舉行演唱會期間發動自殺炸彈攻擊。

法新社報導，奧地利國家安全情報局（DSN）局長海賈維－皮契納（Omar Haijawi-Pirchner）在記者會中表示：「他（19歲嫌犯）坦承打算使用爆裂物和刀具發動攻擊。他的目標就是今天或明天在（泰勒絲）演場會舉行期間自盡，並且要讓很多人喪命。」

維也納當局表示，搜索這名主嫌居住的公寓後，起出爆裂物和引爆炸彈會用到的雷管與線材。

海賈維－皮契納還說，另外逮捕一名在設備管理公司上班的17歲奧地利嫌犯。泰勒絲原本預計在奧地利恩斯特哈佩爾體育館（Ernst Happel Stadium）舉辦演唱會，這名嫌犯上班的公司正好是為演唱會提供服務的廠商之一。

海賈維－皮契納指出，這名至今仍拒絕配合當局辦案的17歲嫌疑犯，當時就在這座體育館「附近」被逮。

奧地利內政部長卡納（Gerhard Karner）表示，一樁「悲劇得以避免」；考慮到近來在英國舉辦的泰勒絲主題活動發生持刀攻擊案、造成3名女孩喪命，「這個情況非同小可」。

泰勒絲下周將在英國倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）開唱。路透社報導，英國警方認為，目前沒有跡象顯示，密謀對維也納演唱會發起的恐攻，會對英國演唱會造成影響。

奧地利情報機構偵破這起策畫中的自殺炸彈攻擊事件後，預計本周在維也納舉辦、預估可吸引19萬5000名粉絲的3場泰勒絲演唱會，已全數取消。

泰勒絲將在8月15日抵達倫敦溫布利球場，舉行五天演唱會，隨後返回北美結束這次巡演。

泰勒絲

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