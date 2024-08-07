我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會擬禁中製無人機 救難人員：美製難比大疆貨

傳IS嫌犯可能攻擊 泰勒絲取消維也納3場演唱會

7個關鍵州 華郵：川普領先4州 兩軍在賓州平手

記者張文馨／華盛頓即時報導
被賀錦麗選為副手的明尼蘇達州州長華茲，6日演說時先感謝賀錦麗選擇他。被視為樂觀主義的華茲說：「謝謝你帶回了歡樂。」(歐新社)
被賀錦麗選為副手的明尼蘇達州州長華茲，6日演說時先感謝賀錦麗選擇他。被視為樂觀主義的華茲說：「謝謝你帶回了歡樂。」(歐新社)

民主黨總統被提名人賀錦麗（Kamala Harris）與副總統被提名人華茲（Tim Walz）本周接連赴賓州、威斯康辛州、亞利桑納州和內華達州等搖擺州聯合造勢，凸顯搖擺州在總統選舉的關鍵作用；華盛頓郵報7日整理的關鍵州民調顯示，共和黨總統候選人川普如今在七個關鍵州明確領先四個，雙方在賓州、威州和密西根州拉鋸。

華郵整理的民調分為抽樣誤差範圍內及範圍外，由於民調抽樣存在誤差，樣本數愈大誤差愈小，按照統計原理，當抽取1068個樣本時，信賴水準為95%，抽樣誤差為正負3個百分點，在誤差範圍內的差距通常理解為不相上下。

美國總統選舉的七個關鍵州分別為賓州、威斯康辛州、密西根州、北卡州、內華達州、亞利桑納州及喬治亞州；華郵綜合各項民調及過去兩次大選投票結果分析賀錦麗和川普在關鍵州的支持度。

華郵分析，川普在喬治亞州最強，領先5個百分點，亞利桑納州、內華達州和北卡分別領先4個百分點，這超出常態的抽樣誤差範圍（華郵認定為3.5個百分點），可稱為領先。

此外，根據華郵的估算，川普與賀錦麗在賓州打成平手，賀錦麗在威斯康辛州的領先不到1個百分點，川普在密西根州領先2個百分點，紅藍持續拉鋸。

總體而言，美國總統拜登7月21日宣布退選後，換賀錦麗出馬，也帶動民主黨在搖擺州的支持度，平均成長約1個百分點。

觀察全國支持度的趨勢，川普支持度在拜登退選後開始下降，最近兩次的民調分別為NPR/PBS NewsHour/Marist所做，呈現賀錦麗51%、川普48%；CBS/YouGov調查發現賀錦麗50%、川普49%。

不過華郵也說，綜合民調分析可能低估候選人的實力，從2016年和2020年來看，在七個關鍵州中，川普的實際得票高於綜合民調分析數據的就有六州；選戰還在激烈攻防中，民調不見得能完全反映選舉結果。

此外，華郵指出，影響選民意願的最主要因素是經濟表現，若經濟好轉，有助賀錦麗選情，若經濟狀況惡化，則雙方會持續拉鋸。

川普 民調 賀錦麗

上一則

快看世界／塑膠微粒到處有 真的對我們身體有害嗎？

延伸閱讀

路透：賀錦麗比拜登更獲非裔青睞 川普白人支持率略升

路透：賀錦麗比拜登更獲非裔青睞 川普白人支持率略升
華茲成賀錦麗搭檔 往昔處理種族抗爭暴亂方式遭檢視

華茲成賀錦麗搭檔 往昔處理種族抗爭暴亂方式遭檢視
稱賀錦麗挑華茲搭檔是「驚人的選擇」 川普：我超級激動

稱賀錦麗挑華茲搭檔是「驚人的選擇」 川普：我超級激動
賀錦麗搭副手華茲 賓州首場造勢 火力全開

賀錦麗搭副手華茲 賓州首場造勢 火力全開

熱門新聞

川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。(歐新社)

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

2024-08-01 03:36
明尼蘇達州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

2024-08-06 10:17
美國共和黨副總統候選人范斯。路透

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

2024-08-03 09:33
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

2024-08-03 13:08
副總統賀錦麗（右）與明尼蘇達州州長華茲。（路透資料照）

賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

2024-08-06 12:53

超人氣

更多 >
不是麥當勞或溫蒂 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

不是麥當勞或溫蒂 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店
世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...
巴奧花泳／法國隊戴「人臉泳帽」優美舞蹈瞬間變驚悚

巴奧花泳／法國隊戴「人臉泳帽」優美舞蹈瞬間變驚悚
4星座長大最有出息 獅子座成商界巨擘、他將登上巔峰

4星座長大最有出息 獅子座成商界巨擘、他將登上巔峰
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？