圖輯／賀錦麗的「招牌笑」+華茲的「樂觀笑」

副總統賀錦麗6日傍晚於賓州費城造勢,介紹副手人選明尼蘇達州州長華茲登場。(路透)

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)6日傍晚於賓州費城 造勢,介紹副手人選明尼蘇達州州長華茲 (Tim Walz,前譯沃茲)。當他們出現在天普大學時,台下數千名觀眾歡呼聲不斷。

賀錦麗用嚴肅的態度和語氣介紹華茲。她說:「我們需要贏得大選」、「我們在這場比賽中處於劣勢,但我們有動力,我清楚地知道我們面臨的是什麼。」

華茲演說時,他首先感謝賀錦麗選擇他。被視為樂觀主義的華茲說:「謝謝你帶回了歡樂。」

