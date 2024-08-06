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圖輯／賀錦麗的「招牌笑」+華茲的「樂觀笑」

世界新聞網／即時報導
副總統賀錦麗6日傍晚於賓州費城造勢，介紹副手人選明尼蘇達州州長華茲登場。(路透)
副總統賀錦麗6日傍晚於賓州費城造勢，介紹副手人選明尼蘇達州州長華茲登場。(路透)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)6日傍晚於賓州費城造勢，介紹副手人選明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz，前譯沃茲)。當他們出現在天普大學時，台下數千名觀眾歡呼聲不斷。

賀錦麗用嚴肅的態度和語氣介紹華茲。她說：「我們需要贏得大選」、「我們在這場比賽中處於劣勢，但我們有動力，我清楚地知道我們面臨的是什麼。」

華茲演說時，他首先感謝賀錦麗選擇他。被視為樂觀主義的華茲說：「謝謝你帶回了歡樂。」

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副總統賀錦麗6日傍晚於賓州費城造勢，介紹副手人選明尼蘇達州州長華茲登場。賀錦麗露出常見的笑容。(美聯社)
副總統賀錦麗6日傍晚於賓州費城造勢時與群眾合影。(路透)
副總統賀錦麗6日傍晚於賓州費城造勢時與群眾合影。(路透)
被賀錦麗選為副手的明尼蘇達州州長華茲，演說時先感謝賀錦麗選擇他。被視為樂觀主義的...
被賀錦麗選為副手的明尼蘇達州州長華茲，演說時先感謝賀錦麗選擇他。被視為樂觀主義的華茲說：「謝謝你帶回了歡樂。」。(美聯社)
被賀錦麗選為副手的明尼蘇達州州長華茲，演說時先感謝賀錦麗選擇他。被視為樂觀主義的...
被賀錦麗選為副手的明尼蘇達州州長華茲，演說時先感謝賀錦麗選擇他。被視為樂觀主義的華茲說：「謝謝你帶回了歡樂。」。(路透)
被賀錦麗選為副手的明尼蘇達州州長華茲，演說時先感謝賀錦麗選擇他。被視為樂觀主義的...
被賀錦麗選為副手的明尼蘇達州州長華茲，演說時先感謝賀錦麗選擇他。被視為樂觀主義的華茲說：「謝謝你帶回了歡樂。」。(歐新社)
被賀錦麗選為副手的明尼蘇達州州長華茲，演說時先感謝賀錦麗選擇他。被視為樂觀主義的...
被賀錦麗選為副手的明尼蘇達州州長華茲，演說時先感謝賀錦麗選擇他。被視為樂觀主義的華茲說：「謝謝你帶回了歡樂。」。(路透)
副總統賀錦麗6日傍晚於賓州費城造勢，介紹副手人選明尼蘇達州州長華茲登場。造勢活動...
副總統賀錦麗6日傍晚於賓州費城造勢，介紹副手人選明尼蘇達州州長華茲登場。造勢活動結束前，賀錦麗夫妻和華茲夫妻在台上向群眾揮手，華茲則雙手合十向群眾致意。(路透)
Democratic presidential nominee Vice Pre...
Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris and her running mate Minnesota Gov. Tim Walz arrive at a campaign rally in Philadelphia, Tuesday, Aug. 6, 2024. (AP Photo/Matt Rourke)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-08-06，數位典藏序號：20240807073838184】

華茲 賀錦麗 費城

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