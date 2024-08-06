圖輯／賀錦麗的「招牌笑」+華茲的「樂觀笑」

副總統賀錦麗6日傍晚於賓州費城造勢，介紹副手人選明尼蘇達州州長華茲登場。(路透)

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)6日傍晚於賓州費城 造勢，介紹副手人選明尼蘇達州州長華茲 (Tim Walz，前譯沃茲)。當他們出現在天普大學時，台下數千名觀眾歡呼聲不斷。

賀錦麗用嚴肅的態度和語氣介紹華茲。她說：「我們需要贏得大選」、「我們在這場比賽中處於劣勢，但我們有動力，我清楚地知道我們面臨的是什麼。」

華茲演說時，他首先感謝賀錦麗選擇他。被視為樂觀主義的華茲說：「謝謝你帶回了歡樂。」

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